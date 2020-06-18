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Gündem Kocaelide halk otobüsüne giren 2 metrelik yılan itfaiye ekiplerini seferber etti
KOCAELİ

Kocaeli haberleri: Halk otobüsüne giren 2 metrelik yılan itfaiye ekiplerini seferber etti

Kocaeli'de halk otobüsüne giren 2 metrelik yılan itfaiye ekiplerini seferber etti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde park halindeki halk otobüsüne giren yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve zehirli bir tür olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Haber Merkezi İHA
İtfaiye ekipleri, yılanı yakalamak için seferber oldu.
İtfaiye ekipleri, yılanı yakalamak için seferber oldu.

Kocaeli'ndeki olay Çayırova Emek Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüs garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan Özdemir adlı halk otobüsü sürücüsü, yolcuları indirdikten sonra aracı otobüs garajına park ederek molaya çekildi. Garaj içerisindeki mola alanında çay içen Özdemir’in yanına gelen sürücü arkadaşı, bir yılanın otobüsüne doğru ilerlediğini ve araca girmek üzere olduğunu söyledi.

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İtfaiye ekipleri, peşinden koştukları yılanı garajdaki istinat duvarı deliklerine girmek üzereyken yakaladı.

Bunun üzerine otobüsü yönelen Özdemir, 2 metre uzunluğundaki yılanın arka teker kısmından araca girdiğini gördü. Kendi çabalarıyla yılanı çıkaramayan Özdemir, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

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İtfaiye ekipleri, peşinden koştukları yılanı garajdaki istinat duvarı deliklerine girmek üzereyken yakaladı.

İtfaiye ekipleri seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için seferber oldu.

Teker üzerinde kıvrıldığı belirlenen yılan, ekiplerin çalışması sırasında bulunduğu yerden çıkarak hızla kaçmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri, peşinden koştukları yılanı garajdaki istinat duvarı deliklerine girmek üzereyken yakaladı.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda zehirli bir tür olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince alınarak doğaya salındı.

Halk otobüsüne giren 2 metrelik yılan itfaiye ekiplerini seferber etti
FOTOĞRAF 5
Title
Kocaeli'ndeki olay Çayırova Emek Mahallesi'nde buluna Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüs garajında meydana geldi.
Title
Ramazan Özdemir adlı halk otobüsü sürücüsü, yolcuları indirdikten sonra aracı otobüs garajına park ederek molaya çekildi. Garaj içerisindeki mola alanında çay içen Özdemir'in yanına gelen sürücü arkadaşı, bir yılanın otobüsüne doğru ilerlediğini ve araca girmek üzere olduğunu söyledi.
Title
Bunun üzerine otobüsü yönelen Özdemir, 2 metre uzunluğundaki yılanın arka teker kısmından araca girdiğini gördü. Kendi çabalarıyla yılanı çıkaramayan Özdemir, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Title
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için seferber oldu. Teker üzerinde kıvrıldığı belirlenen yılan, ekiplerin çalışması sırasında bulunduğu yerden çıkarak hızla kaçma çalıştı. İtfaiye ekipleri, peşinden koştukları yılanı garajdaki istinat duvarı deliklerine girmek üzereyken yakaladı.
Title
Yaklaşık 2 metre uzunluğunda zehirli bir tür olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince alınarak doğaya salındı.
Halk otobüsüne giren 2 metrelik yılan itfaiye ekiplerini seferber etti
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeki halk otobüsüne giren yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve zehirli bir tür olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.


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