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Gündem Bartında çekim yapan bir kişi bir metrelik yılanın saldırısına uğradı
BARTIN

Bartın'da çekim yapan bir kişi bir metrelik yılanın saldırısına uğradı

Bartın'da Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki köyde tarihi eser olduğu sanılan alanı görüntüleyen Serkan Öztamur’a bir metre uzunluğunda boynuzlu engerek yılanı saldırdı. Saldırı anında geri kaçan Öztamur, yılanın kendisini ısırmasından kurtuldu.

Haber Merkezi DHA
Kaya mezarına benzeyen oyuğu ve etrafını kamera ile çekmeye başlayan Öztamur, ilginç ana tanıklık etti.
Kaya mezarına benzeyen oyuğu ve etrafını kamera ile çekmeye başlayan Öztamur, ilginç ana tanıklık etti.

Doğa fotoğrafları ve görüntüleri çeken Serkan Öztamur (29), Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki bir köyde tarihi eser olduğu sanılan alanı görüntülemeye karar verdi. Kaya mezarına benzeyen oyuğu ve etrafını kamera ile çekmeye başlayan Öztamur, ilginç ana tanıklık etti.

DHA
Kaya mezarına benzeyen oyuğu ve etrafını kamera ile çekmeye başlayan Öztamur, ilginç ana tanıklık etti.

Kaya mezarının üzerinde bulunan yılanı gören Öztamur, kamerasıyla ona doğru yaklaşarak, görüntüsünü çekmeye çalıştı. Bir metre uzunluğundaki yılan Öztamur’un kamerasına saldırdı. Saldırı anında geri kaçan Öztamur, yılanın kendisini ısırmasından kurtuldu.

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Bir süre daha çekime devam eden Öztamur, yılanın gözden kaybolmasından sonra evine döndü. Hangi yılanı görüntülediğini merak eden doğasever Öztamur, internetten yaptığı araştırmayla Türkiye’nin en zehirli yılan türleri arasında yer alan boynuzlu engerek yılanını görüntülediğini öğrendi.

DHA
Kaya mezarına benzeyen oyuğu ve etrafını kamera ile çekmeye başlayan Öztamur, ilginç ana tanıklık etti.

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"Çok korktum"

Büyük tehlike atlattığını söyleyen Serkan Öztamur, "Burada kaya mezarları vardı. Onları merak ettiğim için görüntülemeye başladım. Kaya mezarını biraz görüntüledikten sonra bir yılan gördüm. Görüntüsünü almak için kameramı yaklaştırdım, bir anda üzerime atladı. Sonra yılan gözden kayboldu. Bende umursamadım, eve gittim. Sonrasında internetten yaptığı araştırmada çok tehlikeli ve zehirli bir tür olan engerek yılanı olduğunu gördüm. Çok şaşırdım. Ama çok korktum. Ben zehirli bir yılan olduğunu da bilmiyordum. Verilmiş sadakamız varmış ayrıca boynuzlu engerek yılanını da sanırım ilk kez görüntüleyen ben oldum. Kendimi şanslı hissediyorum. Büyük bir tehlike atlattım ama yine doğa çekimlerime devam edeceğim" dedi.

DHA
Serkan Öztamur, zehirli yılan olduğunu öğrenince çok korktuğunu söyledi.

2015 yılında milli parkta tespit edildi

Öte yandan 37 bin hektarlık alanı kaplayan Küre Dağları Milli Parkı fauna listesinde yer alan boynuzlu engerek yılanı, 2015 yılında, yaban hayatı teknikeri Yusuf Ardıç tarafından ilk kez fotoğraflanarak, envantere listesine eklenmişti.

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