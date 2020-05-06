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Gündem Türkiyenin zehri en ölümcül yılanı Derecikte bulundu
HAKKÂRİ

Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Derecik'te bulundu

Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Derecik'te bulundu

Hakkari’nin Derecik ilçesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgesinde habitatın uygun olduğu alanlarda dağılım gösteren Türkiye’nin zehri en ölümcül yılanları olarak bilinen koca engerek yılanı bulundu.

Haber Merkezi İHA
Koca engerek
Koca engerek

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinin Anadağ köyü yakınların gezen Mehmet Taş, İnzar Tekin ve Mervan Dinç isimli gençler, arazide gördükleri yılan karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Hemen harekete geçen gençler, Türkiye’nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen koca engereği sağ yakaladı. Görüntü ve fotoğraf çektiren gençler, daha sonra yılanı doğal ortamına bıraktı.

İHA

Koca engerek

Engerekgiller (Viperidae) familyasından bir engerek türü olan ve sırt bölgesinin rengi genel olarak grimsi kahverengi ve bu rengin tonlarında olan koca engerek (Vipera lebetina), sırt kısmının bazı yerlerinde birleşik koyumsu benekler de (bazen belirsiz) bulunuyor. Genel olarak fare gibi küçük kemiriciler, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar ve çeşitli omurgasız hayvanlarla beslenen koca engerek, yemeden önce avını zehirleyerek öldürür. Hareketleri oldukça ağır olan bu hayvanlar, boyları 150 santimetreye kadar çıkabiliyor. Koca engerek; ovalarda, taşlık yerlerde, terk edilmiş evlerde, harabelerde, bahçelerde ve tarlalarda yaşıyor.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, gençlerin bulduğu yılanın çok zehirli bir tür olan koca engerek olduğunu söyledi.

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