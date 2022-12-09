Kocaeli’de 67 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçe ilişkin çalışma başlatıldı. Kocaeli Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 67 düzensiz göçmen bugün İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir" denildi.
GÜNDEM
Bakan Soylu: Şu ana kadar 110 bin kaçak göçmeni ülkesine gönderdik
GÜNDEM
Ölüme terk edilen 34 kaçak göçmen kurtarıldı
OYNAT 00:14
Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, Şahinbey ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
OYNAT 00:22
FETÖ'cü Enes Kanter'i New York'taki BM binasına sokan görevlinin işine son verildi
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, New York'taki Birleşmiş Milletler binasının içinden çektiği görüntüleri paylaşarak, Türkiye aleyhine konuşma yapacağını söyledi. Firari FETÖ'cü Kanter'in iddiasının ardından harekete geçen Türk yetkililer, Kanter'in bir stajyer yardımıyla içeri ziyaretçi olarak girdiğini ve böyle bir konuşmanın söz konusu olmadığını belirledi. Kanter'e yardım eden stajyerin işine son verildi.
OYNAT 00:29
Mersin'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı yakalandı
Mersin'de düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, silah ve mühimmat kaçakçılığı zanlılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu 22 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Adreslere düzenlenen operasyonda, 17 zanlı yakalandı.