Bakan Soylu: Şu ana kadar 110 bin kaçak göçmeni ülkesine gönderdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığının düzenlediği ‘105-110. Dönem Mülki İdare Amirleri Eğitimi’nin açılış törenine katıldı.

Programda konuşan Bakan Soylu, devlet tecrübesinin önemine değinerek, “Bizim devletimizin en temel vasfı tecrübesidir. Özellikle milletimizin ortaya koyduğu hassasiyet, sadakat, bağlılık ve devlet hangi saldırılarla karşı karşıya kalsın, onu ayakta tutma bilinci ve onu yaşatıp devam ettirme bilinci bu milletin en önemli unsurlarından birisidir” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu yıl 15 ton metamfetamin yakaladık”

Uyuşturucuyla mücadele konusuna da değinen Bakan Soylu, “Türkiye’nin aynı zamanda uyuşturucu ve diğer bağımlıklarla ilgili de mücadelesi var. İnternet bağımlığından sigara bağımlılığına kadar birçok konuda mücadelemiz var. Avrupa uyuşturucu ile mücadeleden vazgeçmiştir. Amerika’da uyuşturucu kullanımının serbest olduğu yerler vardır. Bu bir teslimiyettir ve bütün dünyayı bu teslimiyete davet etmektir. Oysa biz Türkiye’nin en büyük uyuşturucu operasyonlarını gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz.

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Bu yıl 15 ton metamfetamin yakaladık. 120 bin metruk bina belirledik, 105 bin metruk binanın 87 binini yıktık. Geri kalanını rehabilite ettik. Toplam 6 bin binanın da yıkım çalışmaları devam etmektedir. Türkiye’de 2017 yılında uyuşturucuya bağlı ölümlerden 941 kişi hayatını kaybetti. 2021 yılında ise 270 kişiye indi. Bir iniş söz konusu. Bizde uyuşturucuya bağlı ölümler milyonda 5 iken, Amerika’da milyonda 330’dur. 2021 ölümleri Amerika’da 101 binin üzerinde” dedi.

“800 bin çocuk doğdu, aldığımız tedbirlere rağmen artış olmadı”

Yasa dışı göçe karşı başarılı sonuçlar alındığını ifade eden Bakan Soylu,

diye konuştu.

“Son 5 yıldır Türkiye’de Suriyeli sayısı artmadı. 800 bin çocuk doğdu, aldığımız tedbirlere rağmen artış olmadı. Avrupa’nın toplam geri gönderme merkezi kapasitesi kadar kapasitemiz var. Önümüzdeki günlerde bu kapasite 23 binlere çıkacak. 2022’de Avrupa’da yakalanan kaçak göçmen ve geri gönderilen göçmen sayısı 55 bin, sadece Türkiye’de şu ana kadar 110 bin kaçak göçmeni ülkesine gönderdik. Afganistan’a 65 bine yakın kaçak göçmen gönderdik. Her yakaladığımız 100 kaçak Pakistanlıdan 91’ini geri gönderebiliyoruz”

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