Gündem Ölüme terk edilen 34 kaçak göçmen kurtarıldı
ÇANAKKALE

Ölüme terk edilen 34 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 2 can salı içerisindeki 34 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ölüme terk edilen 34 kaçak göçmen kurtarıldı
Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 2 can salı içerisindeki toplam 34 kaçak göçmen kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Antalya’da kan donduran cinayet: Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü
FOTOĞRAF 12
Title
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1468 sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşandı.
Title
Edinilen bilgiye göre, Y.E.T. (37) ile alışverişten dönen annesi Zübeyda Tıraş (61), henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı.
Title
Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Y.E.T., o sırada elma yiyen annesine ekmek bıçağıyla saldırmaya başladı.
Title
İkilinin arasında yaşanan arbedede Y.E.T. annesini boğazından bıçakladı. Olay anında tartışma ve bağrışma sesleri duyan komşuları, daireye gelerek kapıyı çaldı.
Title
Bir süre sonra kapı açılırken, iddiaya göre Y.E.T’nin elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikleyen Y.E.T. kaçmak istediği sırada komşuları tarafından yakalandı, polise haber verildi.
Title
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Zübeyda Tıraş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Title
Title
Title
Title
Polisler, ters kelepçeleyip şüpheli Y.E.T.’yi gözaltına alırken, olay anında evde olmayan baba Süleyman Tıraş, eve geldiğinde büyük üzüntü yaşadı. Süleyman Tıraş, yakınları tarafından teskin edilirken, Zübeyda Tıraş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Title
Title
Antalya’da kan donduran cinayet: Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü
Antalya'da bir kişi, tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Komşuları tarafından yakalanıp polise teslim edilen şüpheli gözaltına alındı. Olayı duyup eve gelen baba ise uzun süre gözyaşı döktü.


Paris karanlığa gömüldü

Paris karanlığa gömüldü

Trafo arızasıyla bağlantılı olduğu açıklandı.
Yarı final için sahaya çıkıyorlar

Yarı final için
sahaya çıkıyorlar

Dünya Kupası'nda bugün iki maç oynanacak.
Karanlık hiçbirnokta kalmasın

​Gerçek mi iftira mı ortaya çıksın.

Bakan Nebati 'son bir yılda ulaşılan en yüksek sayı' diyerek açıkladı.

​40 ülkeden 100'e yakın konuşmacı katılıyor.

​​Japon milyarderin çağrısına bir milyon kişi başvurdu.

​ABD'de öfke patlamasına yol açan takas.

Altı milyar dolarlık tazminat talebi reddedildi.

Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

​HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

​Peru'da siyasi kriz: Devlet Başkanı tutuklandı.

​24 ve 41'inci maddelerde düzenleme.

​İhracatımız her ay rekor kırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.