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KOCAELİ

Kocaeli'de refüje çarpan otobüs viyadükte asılı kaldı: 6 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde refüje çarparak bariyerleri aşan otobüsün viyadükte asılı kaldığı kazada 6 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Otobüs yolun sağındaki bariyerleri aşarak asılı kaldı.
Otobüs yolun sağındaki bariyerleri aşarak asılı kaldı.

Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Abdullah A. idaresindeki 41 BZY 58 plakalı otobüs, Gültepe mevkisinde refüje çarptı.

  • Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, Yenidoğan Viyadüğü'nde yolun sağındaki bariyerleri aşarak asılı kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, otobüsün çekilmesinin ardından normale döndü.

AA
Otobüs, Yenidoğan Viyadüğü'nde yolun sağındaki bariyerleri aşarak asılı kaldı.

"Çok şükür kurtulduk"

Yolculardan Ahmet Bera Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsün 00.45'te İstanbul'dan hareket ettiğini ve eşiyle en önde oturduklarını söyledi.

Emniyet kemeri takmaları sayesinde kazayı yara almadan atlattıklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Her şeyi gördük. Ben tam uyumamıştım. Baş kısmından duvara çarptığımızı ve sol tekerin şarampolün üzerine çıktığını hatırlıyorum. Sağa yatınca devrildiğimizi düşündüm. Oradan şoför panikle kurtarmak için çünkü sağ taraf da sol taraf da uçurum, viyadük üstündeyiz. Sol taraftaki uçurumu gördü ve panikle sağa kırdı şoför, bu sefer de bu taraftaki uçuruma yöneldik. Sağ tarafta tekerler bariyerleri alt kısma aldı ve uçuruma uçmadan durduk ve çok şükür kurtulduk."

AA
Refüje çarparak bariyerleri aşan otobüsün viyadükte asılı kaldığı kazada 6 kişi yaralandı.

Demir, şoförün yolda istifra ettiğini dile getirerek, "Tost yediğinden bahsediyordu, tost dokunmuş olabilir ama onun dışında da yolda daha Ataşehir'den çıkışta da dikkat dağınıklığı müthişti. Yanında adam olmasa Ataşehir çıkışında bir kaldırımın üstüne çıkıyorduk." ifadelerini kullandı.

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