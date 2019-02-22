​Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı.

Mersin İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, partilerin adayları listesini yayımladı.
Listede, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 8 partinin adayı açıklanırken, Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin adayı olarak yer aldı.
Seçime İyi Parti'nin adayı olarak girmesi beklenen Kocamaz, evrakların geç teslim edilmesi nedeniyle İyi Parti'den aday olamamış, bu yüzden farklı formül arayışları gündeme gelmişti.
İl Seçim Kurulu, 3 Mart'ta da kesin listeyi açıklayacak.
- İlan tutanağında büyükşehir belediye başkan adayları şöyle:
- Saadet Partisi: Erdal Alkan
- Bağımsız Türkiye Partisi: Işıl Özdemir
- Türkiye Komünist Partisi: Nişan Mesut Oyardı
- Vatan Partisi: Lerzan Özgenç
- Cumhuriyet Halk Partisi: Vahap Seçer
- Demokrat Parti: Burhanettin Kocamaz
- Milliyetçi Hareket Partisi: Hamit Tuna
- Demokratik Sol Partisi: Emrah Küçükkapdan