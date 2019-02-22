Gündem Kocamazın adı seçim kurulu listesinde yer aldı
POLİTİKA

Burhanettin Kocamaz'ın adı seçim listesinde yer aldı mı? - Kocamaz aday olabilecek mi?

Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı

Adaylığı adeta yılan hikayesine dönen Burhanettin Kocamaz'ın resmi olarak aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Türk siyasetinin en ilginç olaylarından birine sahne olan Mersin'de Kocamaz'ın ismi İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti (DP) adayı olarak listede.

Haber Merkezi DHA
Burhanettin Kocamaz.
Burhanettin Kocamaz.

Mersin İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, partilerin adayları listesini yayımladı.

Listede, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 8 partinin adayı açıklanırken, Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin adayı olarak yer aldı.

Seçime İyi Parti'nin adayı olarak girmesi beklenen Kocamaz, evrakların geç teslim edilmesi nedeniyle İyi Parti'den aday olamamış, bu yüzden farklı formül arayışları gündeme gelmişti.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin adaylarının Kocamaz olduğunu duyurmuştu.

İl Seçim Kurulu, 3 Mart'ta da kesin listeyi açıklayacak.

  • İlan tutanağında büyükşehir belediye başkan adayları şöyle:
  • Saadet Partisi: Erdal Alkan
  • Bağımsız Türkiye Partisi: Işıl Özdemir
  • Türkiye Komünist Partisi: Nişan Mesut Oyardı
  • Vatan Partisi: Lerzan Özgenç
  • Cumhuriyet Halk Partisi: Vahap Seçer
  • Demokrat Parti: Burhanettin Kocamaz
  • Milliyetçi Hareket Partisi: Hamit Tuna
  • Demokratik Sol Partisi: Emrah Küçükkapdan

Kocamaz'dan adaylık açıklaması: Parti içinden vurulduk
GÜNDEM
Kocamaz'dan adaylık açıklaması: Parti içinden vurulduk

Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti'nin Mersin adayı oldu
GÜNDEM
Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti'nin Mersin adayı oldu
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