Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti'nin Mersin adayı oldu

Evrakı İl Seçim Kurulu'na başvurusu geç yapıldığı için Mersin'de adaylığı reddedilen İYİ Partili Burhanettin Kocamaz için Demokrat Parti formülüyle çözüm bulundu. DP, Mersin'de Pınar İvenç'i aday göstermişti. İvenç ikna edildi ve adaylıktan çekildi. DP listesine Kocamaz girdi.

EVRAKI YSK'YA GEÇ TESLİM EDİLMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinde MHP’den aday gösterilmeyince istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu. 19 Şubat’ta evrağının İl Seçim Kurulu’na teslimi saat 17.00’den yarım saat sonra gerçekleştiği için adaylığı kabul edilmeyen Kocamaz için formül arayışına girilmiş ve Demokrat Parti’den adaylığı ön plana çıkmıştı.

DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, Kocamaz’ın DP’den adaylığının kesinleştiğini söyledi.

Kadızade, "Şu an itibariyle Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızdır" ifadelerini kullandı.

Kocamaz ile birlikte Ankara’dan Mersin’e dönüş yolunda olduklarını belirten Kadızade, Kocamaz’ın Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru evrakının kendisinde olduğunu, Mersin’e döner dönmez evrakı İl Seçim Kurulu’na teslim edeceğini açıkladı.

GÜNDEM Kocamaz'dan adaylık açıklaması: Parti içinden vurulduk