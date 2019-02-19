Kocamaz'dan adaylık açıklaması: Parti içinden vurulduk

İyi Parti'nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığı, aday listesinin İl Başkanlığı tarafından İl Seçim Kuruluna yaklaşık yarım saat geç teslim edilmesi nedeniyle riske girdi.

Kocamaz, geç kaldığı gerekçesiyle adaylık başvurusunun tehlikeye girmesini Twitter'daki hesabından değerlendirdi.

"Parti içinden vurulduk" diyen Kocamaz, "Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin'i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz" dedi.

Kocamaz şu mesajları paylaştı:

"Sevgili Mersinliler, Değerli Yol Arkadaşlarım; Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken Parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük! Ama asla yılmadık. Maalesef Sayın Hamit Tuna'nın göreceksiniz Kocamaz İYİ Partiden de aday olamayacak değerlendirmesi doğru çıktı.

Şunu herkes bilmelidir ki henüz son sözümüzü söylemiş değiliz. Kim ne derse desin. Biz hala pes etmedik. Herkes rahat olsun ve bizi izlemeye devam etsin. Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin'i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz."

Şunu herkes bilmelidir ki henüz son sözümüzü söylemiş değiliz. Kim ne derse desin. Biz hala pes etmedik. Herkes rahat olsun ve bizi izlemeye devam etsin. Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin’i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz. — Burhanettin Kocamaz (@BKocamaz33) 19 Şubat 2019

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