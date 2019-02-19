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İyi Parti'den Kocamaz açıklaması: İl başkanı görevden alındı

İyi Parti'nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığı, aday listesinin İl Başkanlığı tarafından YSK'ya yaklaşık yarım saat geç teslim edilmesi nedeniyle riske girdi. İyi Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada il başkanını görevden alındığı belirtilerek "Ancak, bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur." denildi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İyi Parti Genel Merkezi, belediye başkanlığı için aday listeleri tesliminin bugün saat 17.00 itibarıyla sona ermesinin ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusunun 'geç kaldığı' gerekçesiyle kabul edilmemesi ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bu, İyi Parti'ye yönelik 'dahili' bir operasyondur" denildi. Açıklamada ayrıca Mersin il başkanının görevinden alındığı belirtildi.

İyi Parti'den yapılan açıklama şöyle:
"Büyük Türk Milleti; Kurulduğu günden bu yana, türlü engeller ve oyunlarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir sınavdan daha geçmektedir.

31 Mart Yerel Seçimleri için 'Aday Listeleri'nin teslimi, bugün saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.
Partimizin aylar süren çalışmalar sonunda belirlediği adaylarından oluşan listeler de, bugün itibarıyla İl Seçim Kurulları'na teslim edilmiştir.

Ancak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17:00'den sonra Seçim Kurulu'na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir.
Bu bir ihmal değildir.

Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik "dahili" bir operasyondur. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, sayın Burhanettin Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir.

İl Başkanı görevinden alınmıştır.Ancak, bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur.

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Bu hem siyaset ahlakına, hem de refahı için siyaset yaptığımız Aziz Milletimize karşı, ertelenemez görevimizdir.

İYİ Parti, ilk günden beri, engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yol aldı. Şundan herkes emin olsun ki, bu engeli de yıkıp geçeceğiz. Partimiz üzerinde oyun oynayanları ve maşalarını mutlaka bulup, Aziz Milletimizin huzurunda teşhir edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yürümeye devam edeceğiz.

Bir kez daha tekrar etmek isterim ki;
Bu ülkenin İYİ ve Cesur insanları olarak, “Daha Yeni Başlıyoruz! Ve içinde yer aldığımız hiçbir öykü, biz bitti demeden bitmez."

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