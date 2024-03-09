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‘Köksal iddiası iftira’

Bazı CHP’liler, CHP adayı Burcu Köksal’a “Seçildiğimde Afyon Belediyesi’nin kapıları, DEM hariç tüm siyasi partilere açık olacak” sözünü Kılıçdaroğlu’nun söylettiğini iddia etmişti. Kılıçdaroğlu’ndan sert açıklama geldi: Böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır.

04:00 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:26 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Burcu Köksal, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.
Burcu Köksal, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.

Seçimden önce DEM Parti’ye kapıyı kapatan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’a “Başka parti bul” diye çıkışan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun genel başkan imajı çizmesi, CHP içinde “lider kim” tartışmasını alevlendirdi. Seçildiği günden bu yana “eş genel başkan” olarak anılan Özgür Özel, İmamoğlu ile bu defa DEM Parti söylemi yüzünden karşı karşıya geldi.

ÖZEL DE RAHATSIZ

Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Köksal’ın “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak” şeklindeki sözlerini tasvip etmeyen CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu’nun genel başkan gibi davranıp Köksal’a yüklenmesine tepkili. İmamoğlu’nun Köksal’a yönelik “Öyle ‘Ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm’ diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak” çıkışının, Özgür Özel dahil partide birçok kişide rahatsızlık oluşturduğu konuşuluyor.

DEM’E ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN

İstanbul’da DEM Parti’nin oyunu almak isteyen İmamoğlu’nun, Köksal’a DEM’e şirin gözükmek için sert çıkış yaptığı değerlendiriliyor. İmamoğlu’nun seçim sürecinde “CHP’nin kaybetmesi umurumda değil, yeter ki ben kazanayım” derdinde olduğu belirtiliyor.

Burcu Köksal: Tavrım net

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, dün Seçim Koordinasyon Merkezi'nde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Ardından gündemdeki sözleriyle ilgili konuşan Köksal, sözlerinin arkasında olduğunu, tavrının net olduğunu kaydetti: “Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA PAR ile yönetmeyeceğim. Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDA PAR yoktur. Hiç kimse cümlelerimi kesip, biçip, cımbızlayıp, evirip çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir.”

Talimat vermedim

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal’a DEM Parti açıklaması için talimat verdiği iddiasını yalanladı. T24’e konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir. Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim. Burcu Köksal’a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır. Yakınımdaki herkes bilir, ben CHP’nin tüm belediye başkanlarının başarısını isterim. Aleyhime kasıtlı yalan haber yapılıyor."


Muhalefette 'Burcu Köksal' kavgası büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Portakal'a 'talimat' tepkisi: Kepazelik çukurluk
Muhalefette 'Burcu Köksal' kavgası büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Portakal'a 'talimat' tepkisi: Kepazelik çukurluk

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal, DEM Parti'ye kapıyı kapattığını belirten açıklamada bulunmuştu. Köksal'ın bu açıklamaları sonrası ise CHP'de yer yerinden oynamış Genel Başkan Özgür Özel ile Köksal arasında karşılıklı restleşmeler yaşanmıştı. CHP'de yaşanan 'DEM Parti' kavgasına Muhalefet yandaşı sunucu Fatih Portakal da dahil olarak bu konuda Köksal'a talimatı eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiğini ileri sürdü. Portakal'ın bu sözlerine cevap veren Kılıçdaroğlu, "'İspatlayamam ama' diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur! Birilerine iyi görünmek için kin kusan ve ispatlayamayacağı iddiayı ortaya atan da namerttir!" dedi.


#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
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