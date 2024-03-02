Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin düzenlediği Vefa Gecesi'ne katılmadı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 31 Mart yerel seçimlerde CHP'nin PKK ile girmeye çalıştığı ortaklığı sert bir dille eleştirdi. Tarsus ilçesinde temaslarda bulunan İnce, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la birlikte gazetecilere açıklama yaptı. Açıklamasında CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifakına değinen İnce, "Tencere, iktidarı yıkar, doğrudur. Ama güvenlik, tencereyi yıkar. Sen FETÖ'yle PKK'yla ilişkini böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez. FETÖ'ye mesafe koyamazsan, PKK'ya mesafe koyamazsan dolar 100 lira olsun, millet sana oy vermez. Bu millet güvenliği, terörle mücadeleyi, ekmeğin, etin önüne koyar" ifadelerini kullandı.