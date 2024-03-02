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Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin düzenlediği Vefa Gecesi'ne katılmadı

CHP'nin İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği Vefa Ödülleri Töreni’nde gözler eski parti başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.

15:03 - 2/03/2024 Cumartesi
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Vefa Ödülleri Töreni
Vefa Ödülleri Töreni

Türkiye, yerel seçimlere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bu süreçte siyasi partiler, etkinlikler ve tanıtımlarla seçim heyecanını artırıyor.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) teşkilatı da bu kapsamda İstanbul Kongre Merkezi'nde Beylikdüzü İlçe Örgütü'nün Vefa Ödülleri Töreni'nde bir araya geldi. Her yıl düzenlenen etkinliğin altıncısı bu yıl gerçekleştirildi. Seçim atmosferi ülke genelinde hızla tırmanırken, partilerin yerel örgütleri de çeşitli etkinliklerle seçmenle buluşuyor.


Gecede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön saflarda yer aldığı görüldü.



Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı


İstanbul'da gerçekleşen ve sosyal medya paylaşımlarına coşkulu karelerin yansıdığı Vefa Gecesi'ne eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekti.


Bu kez CHP kurmayları ve partililerin çektirdiği aile fotoğrafında Kılıçdaroğlu eksik kaldı.


"Kriz geceye yansıdı"


Gecede CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın gibi isimler hazır bulundu. Vefa Gecesi’ne eski genel başkanları bulunduğu halde Kılıçdaroğlu’nun katılmaması "CHP’deki krizin geceye yansıması" şeklinde yorumlandı.


Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığından Kasım 2023'te ayrıldı


Kılıçdaroğlu, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı idi ve 22 Mayıs 2010'da göreve geldiği genel başkanlıktan 38. Olağan Kurultay sonucunda Özgür Özel'in seçilmesiyle birlikte 8 Kasım 2023'te ayrılmıştı.


Kılıçdaroğlu daha önce aday tanıtım toplantısında da bulunmamıştı.




Muharrem İnce CHP'ye verdi veriştirdi: FETÖ ve PKK’ya mesafe koymazsan millet sana oy vermez
Muharrem İnce CHP'ye verdi veriştirdi: FETÖ ve PKK’ya mesafe koymazsan millet sana oy vermez

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 31 Mart yerel seçimlerde CHP'nin PKK ile girmeye çalıştığı ortaklığı sert bir dille eleştirdi. Tarsus ilçesinde temaslarda bulunan İnce, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la birlikte gazetecilere açıklama yaptı. Açıklamasında CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifakına değinen İnce, "Tencere, iktidarı yıkar, doğrudur. Ama güvenlik, tencereyi yıkar. Sen FETÖ'yle PKK'yla ilişkini böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez. FETÖ'ye mesafe koyamazsan, PKK'ya mesafe koyamazsan dolar 100 lira olsun, millet sana oy vermez. Bu millet güvenliği, terörle mücadeleyi, ekmeğin, etin önüne koyar" ifadelerini kullandı.


#CHP
#kemal kılıçdaroğlu
#İstanbul
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