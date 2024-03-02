CHP İzmir Adayı Cemil Tugay DEM Parti'ye selam çaktı

31 Mart Yerel Seçimleri de 2023'te gerçekleşen Genel Seçimler gibi muhalefetin kirli pazarlıklarına sahne oluyor. Pazarlıkların merkezinde ise CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti var.





DEM Parti ve CHP bu kez ittifakın adını ve modelini değiştirdi. Kirli ittifak "Kent Uzlaşısı" adıyla sahneye kondu. Bu ittifaka yönelik ise her iki cepheden açıklamalar gelmeye devam ediyor.





Soyer'in yerine Tugay





İzmir Büyükşehir Belediyesi için aday konusunda CHP'de büyük bir ayrım yaşanırken Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve DEM'e yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer'in ipini çekti ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklandı.





İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa edip aday olan Buğra Gökçe'yi istediği biliniyordu. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday yapmak istediği konuşuluyordu.











