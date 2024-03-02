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CHP İzmir Adayı Cemil Tugay DEM Parti'ye selam çaktı

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olarak görülen DEM Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne "Kent Uzlaşısı" adını verdikleri gizli bir ittifakla hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde DEM Parti ile uzlaştıklarını açıklamıştı. CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, katıldığı bir canlı yayında, "DEM Parti dahil tüm partilerle ittifak yapma özgürlüğümüz var. Kimse niye ittifak yaptınız diye soramaz" ifadeleriyle DEM Parti'yle ittifaka destek verdi.

09:48 - 2/03/2024 Cumartesi
Diğer
Cemil Tugay
Cemil Tugay
31 Mart Yerel Seçimleri de 2023'te gerçekleşen Genel Seçimler gibi muhalefetin kirli pazarlıklarına sahne oluyor. Pazarlıkların merkezinde ise CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı
DEM Parti
var.

DEM Parti ve CHP bu kez ittifakın adını ve modelini değiştirdi. Kirli ittifak "Kent Uzlaşısı" adıyla sahneye kondu. Bu ittifaka yönelik ise her iki cepheden açıklamalar gelmeye devam ediyor.


Soyer'in yerine Tugay


İzmir Büyükşehir Belediyesi için aday konusunda CHP'de büyük bir ayrım yaşanırken Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve DEM'e yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer'in ipini çekti ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklandı.


İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa edip aday olan Buğra Gökçe'yi istediği biliniyordu. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday yapmak istediği konuşuluyordu.




#İzmir
#CemilTugay
#DEM Parti
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