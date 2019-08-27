Kolej kapanınca ortada kaldılar

İstanbul’da Kağıthane, Kurtköy ve Halkalı’da kampüsleri bulunan Devr-i Alem Eğitim Kolejleri’nin Halkalı ve Kurtköy şubeleri kapandı, yüzlerce öğrenci ve veli mağdur oldu. Okulların açılmasına az bir süre kala çocukları okulsuz kalan Kurtköy’deki okulun velileri, ödedikleri okul paralarından da olduklarını belirtti.

UÇAN KUŞA BORÇLULAR

Kolej önünde bir araya gelen veliler, kolej yönetimine tepki gösterdi

Velilerden Ercan Kurtuluş, yaşananları şöyle anlattı: “Geçen yıl kızımı ana sınıfına kaydettirmiştik. Memnun kalınca birinci sınıf için 16 bin lira vererek kaydını yaptırdık. Okulun kapanacağı yönünde söylentiler çıktı. Birkaç defa sorduk. Bize problem olmadığını söylediler. Kurban Bayramı’ndan önce bize Milli Eğitim Bakanlığı’nın ruhsat iptal yazısı ulaştı. Bakanlıktan müfettişler gelmiş ve 3 defa usulsüz para alındığı tespit edilmiş. Velilerle beraber konuştuğumuzda da 3 farklı hesaba para aktarılmış, elden verdiğimiz paraların nereye gittiğini de bilmiyoruz. Okulun uçan kuşa borcu var. Doğalgaz, kira, elektrik bir sürü borcu var, öğretmenlerin maaşı ödenmemiş. Mağdur olan 260 öğrenci var burada, veliler var, insanlar bu parayı kolay kazanmıyorlar. Şu an dolandırılmış hissediyoruz kendimizi.”

DESTEK BEKLİYORUZ

“Şubat ayında erken ödeme vaadiyle 35 bin lira para ödeyerek 2 çocuğumu da kaydettirdim” diyen Emrah Güngör de, “Bu süreçte okul içinde gördüğüm bazı eksikliklerden dolayı Mayıs ayı sonunda okuldan geri almak için iptal dilekçesi verdim. Erken kayıt dedikleri avantajın daha sonra bir yalan olduğunu gördüm. Benden sonra gelen kişileri daha düşük fiyatlarla okula kayıt ettiklerini gördüm. Ödediğim parayı yasal faiziyle birlikte geri almak istiyorum. Bunun için icra takibi de başlattım. Milli Eğitim Bakanı’nın da bize destek olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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OKULLA ANLAŞMA YAPILMIŞ

Koleje bir ay önce 16 bin lira ödeyerek çocuğunu kayıt ettirdiğini söyleyen Bekir Yılmaz ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bugün bize öneri sunuyorlar ama ekstra para ödememiz gerekiyor. Anlaşmalar yapılmış bir okulla. O okula gittiğimizde muhtemelen karşımıza ek ödemeler çıkacak. Gittiğimiz yerde ödememizi tam yaptığımız halde dilenci muamelesi görüyoruz.”

Özel okullara 'teminat' önlemi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'un bir televizyon programında açıkladığı, özel okulların açılmasına yeni standartlar getiren yönetmelik taslağında bazı detaylar dikkati çekti. Yeni yönetmelik ile kimlerin özel eğitim kurumu açabileceği yeniden düzenlenerek bu okulların standartlarına ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda son aşamaya gelen yönetmelik ile kurumların hem fiziki hem de çevre koşullarını içeren standartlar da yeniden tanzim ediliyor. Yeni düzenleme ile özel okul standartlarının, maarif müfettişlerince denetiminin daha da sıklaştırılması planlanıyor.

'un bir televizyon programında açıkladığı, özel okulların açılmasına yeni standartlar getiren yönetmelik taslağında bazı detaylar dikkati çekti. Yeni yönetmelik ile kimlerin özel eğitim kurumu açabileceği yeniden düzenlenerek bu okulların standartlarına ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda son aşamaya gelen yönetmelik ile kurumların hem fiziki hem de çevre koşullarını içeren standartlar da yeniden tanzim ediliyor. Yeni düzenleme ile özel okul standartlarının, maarif müfettişlerince denetiminin daha da sıklaştırılması planlanıyor. Kontenjan esas alınacak

Bakanlık, yeni yönetmelikle birlikte kapanma riski bulunan özel okullardaki öğrencilerin mağduriyetini en aza indirmek için mali önlemleri de mercek altına aldı. Taslağa göre, kapanan özel okulların öğrencilerinin ve velilerin mağduriyetini en aza indirmek için bu okulların açılması sırasında kurucularından "teminat" istenecek. Kapanma durumundaki kurumlarda öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi için Milli Eğitim Bakanlığının okulun yönetimini devralması amaçlanıyor. Açılışta istenen teminatın ise okulun yönetimi sırasında mali kaynak olarak kullanılması için planlama yapılıyor. Teminat belirlemede kontenjan esas alınacak.

‘Kayıt parası’na müsamaha yok

İstanbul Valiliği okullarda

adı altında ‘kayıt parası’ alınmasıyla ilgili şikayetler üzerine harekete geçti. Valilik okullarda ‘bağış’ adı altında ‘kayıt parası’ alınması şikayetleri üzerine 55 inceleme/soruşturma başlattı. Bunlardan 7’si sonuçlandırılarak, 3 idareciye ‘idarecilik görevinin alınması’ teklifi getirildi. 4’ünü ise muhtelif disiplin cezaları verildi. 48 dosyanın soruşturması halen devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ücretsiz eğitimin anayasal bir hak olduğu belirtilerek, “Yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılacak” ifadeleri kullanıldı.