Öğrencileriyle 10 kısa film çekti

Akhisar'a bağlı kırsal Başlamış Mahallesi'ndeki Başlamış Ceyhan Karasoy Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Altunkaynak, 4 buçuk yıl önce öğrencilerine derslerinde sunacağı eğitim videoları araştırdı. Dersine uygun video bulamayan Altunkaynak, bu eğitim videolarını amatör olarak kendi çekmeye başladı.

10 kısa film çekti

Zamanla sinemaya, kısa filme ilgi duyan ve öğrenci projelerinde kısa filmler çekmeye başlayan Altunkaynak, bugüne kadar 4'ü öğrenci projesi olmak üzere 10 kısa film çekti.

Dereceler elde etti

Çeşitli yarışma ve festivallere katılan Altunkaynak, "Hak-İş Emeğe Saygı Kısa Film Yarışması", "1 Hadis 1 Film Kısa Film Yarışması", "Ahmet Uluçay Ulusal Kısa film Yarışması" ve "Türkiye Değer Ödülleri Kısa Film Yarışması"nda dereceler elde etti.

Başrolde özel eğitim öğrencisi var

Altunkaynak, son olarak tatil döneminde senaryosunu yazıp, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, öğrenci Süleyman ile öğretmeni Hasan arasındaki ilişkiyi konu alan "Neml-i Kağıt" adlı kısa film çekti. Altunkaynak, filmin başrol oyuncusu olarak "özel eğitim öğrencisi" Yunus Onuk'u oynattı.

Filmlerinin bütçesini de herhangi bir yerden destek almaksızın kendi imkanlarıyla oluşturduğunu aktaran Altunkaynak, şöyle devam etti:

"Son çektiğim kısa filmin bütçesinin bir kısmını karşıladım bir kısmını da borç aldım. Arkadaşlarım 'Hocam, sen şimdi bu filme bu kadar para yatırdın, karşılığında ne kazanacaksın?' diye soruyor. Ben bir tüccar değilim, kuyuya salamura zeytin basmıyorum ki bugün 3 liraya aldım, yarın 6 liraya satayım. Ben bir yolda yürüyorum ve o yol kenarına fidanlar ve tohumlar dikmeye çalışıyorum. O tohumların yeşermesini bekliyorum. Bu yüzden benim parasal bir beklentim yok. Ben, buraya bu parayı bağladığımda bu filmden şu kadar gelir elde edeceğim diye düşünmüyorum."

Asıl gayesinin ürettiği filmleri insanlara ulaştırmak olduğunu belirten Altunkaynak, "Öğrencilerimle ürettiğim bu filmleri ulusal ve uluslararası mecralarda gösterim yapan yarışmalara ve festivallere yolluyorum. Oradan ancak bir karşılık görürse bizi ödüllendiriyorlar ama şunu vurgulamak istiyorum; ödül benim için hiçbir zaman amaç olmadı. Ben bir filmi derdim varsa derdimi dile getirmek için çekiyorum. Ödül bu işin sonraki kısmı oluyor" diye konuştu.

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