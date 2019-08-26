Ümmiye teyze küresel ısınmaya dikkati çekecek

Ümmiye Koçak, yaklaşık bir yılda yazdığı "Ana, gökyüzü delinmiş" adlı tiyatro oyununu sahnelemek için 8 kişilik ekibiyle çalışmalarını merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy'de sürdürüyor.

Koçak ve ekibi, sabahın erken saatlerinde kalkarak ev işlerini yapıp, daha sonra da sahneleyecekleri oyunun ezber ve provalarını yapıyor.

Ekipte bulunan kadınlar, yurt içi ve yurt dışında sahne alarak küresel ısınma konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Tiyatroyla uğraşmayı çok sevdiklerini ifade eden Koçak, bu sayede insanlara rol model olmalarından dolayı mutlululuk duyduklarını dile getirdi.

Bir şeyi istersen oluyor

Bu zamana kadar yurt içinde ve yurt dışında birçok organizasyona katılma fırsatı yakaladıklarını hatırlatan Koçak, "En son Almanya'da tiyatro festivaline katıldık ve bizim için çok önemliydi. Tek başımıza gittik festivale. Oyun sergiledik ve iki oyunumuz Almanca'ya çevrildi. Çok güzeldi ve mutlu olduk. Bir şeyi istersen oluyor. İyi iste, iyi olsun. Biz de iyiyi istiyoruz" dedi.

Dünyanın sorunu

Hazırlıklarını yaptıkları son oyunda ise küresel ısınmaya dikkati çektiklerini vurgulayan Koçak, şöyle devam etti:

"Oyunlarımda iyimserliği ele alıyorum. Kötülükle bir şey olacağını düşünmüyorum. Sevginin açamayacağı kapı yok. Son oyunumuzda küresel ısınmayı işliyoruz çünkü bu sadece bizim değil, dünyanın sorunu. Ben de avazım çıktığı kadar bağırıyorum, bu dünya bizim, buna iyi sahip çıkmamız lazım. Vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yapmamız gerekiyor. 'Bana ne' demeyi bırakmamız lazım."

Doğa bütün canlılara ait

Koçak, herkesin ağaç dikip, ormanlara sahip çıkması gerektiğini aktararak, "Bu o kadar ciddi bir sorun ki biz Toroslar'ın zirvesinden haykırıyoruz; suçlu arayacak zaman değil, herkes bunun farkına varmalı. Birleşme zamanı. Bu sorun birleşmeyle çözülür. Belki biz hafif yaşıyoruz bu küresel ısınmayı ama Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor. Farkındalık olması için bu oyunu sahneliyoruz. Doğayı koruyalım. Bilinçsiz ve hor kullanmamamız gerekiyor. Doğa bütün canlılara ait" diye konuştu.

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Ev işlerini de ihmal etmiyorlar

Koçak, oyunun hazırlıklarını yaparken bir yandan da köydeki günlük işleri de ihmal etmediklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Hem köydeki işlerimizi yapıyoruz hem de iş yaparken rollerimizi ezberliyoruz. Her ikisini bir yürütüyoruz ve mutlu oluyoruz. Bu yeni oyunumuzla biz yine dünyaya açılmak istiyoruz. Özellikle bu oyunu yurt dışında sahnelemeyi çok istiyoruz. Toplumsal konuları kendi dilimiz, şivemiz ve yaşantımızla anlatıyoruz. "

Koçak, toplumsal farkındalık yaratacak konularda oyun yazmaya devam edeceklerini ancak tiyatronun bazı ihtiyaçları konusunda sponsor desteği aradıklarını sözlerine ekledi.

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