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KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay Cumhuriyetin 100. yılında dünya belediyelerine başkanlık edecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 240 binden fazla üyesi bulunan, dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’na 2023 yılında başkanlık edecek. Kendisine UCLG çatısı altında tüm insanlığa hizmet etme fırsatı verildiği için teşekkür eden Altay, dünyanın barışa, huzura ve adalete en çok ihtiyaç uyduğu bir dönemde daha fazla barış istemekten hiçbir zaman geri durmayacaklarını söyledi. Altay, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında UCLG Başkanlığını yapacak olmanın gururunu yaşıyorum” dedi.

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay Cumhuriyetin 100. yılında dünya belediyelerine başkanlık edecek
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünya genelinde 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanlığı’nın 2023 yılında başkanlığını yapacak.

  • Güney Kore’nin Daejeon şehrinin ev sahipliği yaptığı UCLG Dünya Yerel ve Bölgesel Liderler Zirvesi’nde, 7 bölge teşkilatından katılan üye belediyelerin yaptığı seçim sonrası; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güney Kore Daejeon Büyükşehir Belediye Başkanı Jang-Woo Lee, Uruguay Montevideo Büyükşehir Belediye Başkanı Carolina Cosse ve Hollanda Lahey Büyükşehir Belediye Başkanı Jan Van Zanen’in birer yıl UCLG Başkanlığı yapması için fikir birliğine varıldı. Buna göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak görev yapacak.


“DAHA FAZLA BARIŞ İSTEMEKTEN HİÇBİR ZAMAN GERİ DURMAYACAĞIZ”

Zirvede bir konuşma yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, kendisine dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan UCLG çatısı altında tüm insanlığa hizmet etme fırsatı verildiği için tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

  • Tüm dünyanın barışa, huzura ve adalete en çok ihtiyaç uyduğu bir dönemde; UCLG olarak daha fazla barış istemekten hiçbir zaman geri durmayacaklarını ifade eden Altay, “Sahip olduğumuz dayanışma ruhu, güzel bir gelecek inşa etmeyi en büyük amaç olarak gören bizler için güç kaynağı olacaktır. ‘Bir’ olarak; daha sürdürülebilir, daha barışçıl ve daha adil şehirlerin yaygınlaşmasını sağlamak en öncelikli hedefimizdir” diye konuştu.


“BİRBİRİMİZE AYNI GÖZ HİZASINDAN BAKMALIYIZ”

Çatışmaların arttığı ve paylaşma duygusunun azaldığı dünyada, masum insanların daha fazla acı çekmesine sebep olan ve olabilecek her şeyin kararlılıkla karşısında duracaklarını vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

  • “Tüm bunları ivedilikle yerine getirmek için sürdürülebilir çözümler üretebilme kapasitemizi artırmamızın kaçınılmaz bir adım olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ben de UCLG Başkanı olarak, her alanda edindiğim tecrübeleri paylaşmaktan ve UCLG’nin sahip olduğu değerleri her platformda savunmaktan asla geri durmayacağım. Bugün ne kadar yorulursak, yarınlarımızın da bir o kadar güzel olacağına dair inancım tamdır. Bu salonda olan ve UCLG çatısı altında bizi farklı ülkelerden izleyenlere bir mesaj vermek istiyorum. Bizler birbirimize aynı göz hizasından bakmalıyız. Kimsenin bir başkasına bir üstünlüğünün olmadığı dünyada barış daha kolay sağlanacaktır. Ben bu amaç uğrunda çalışmaya devam edeceğim.”


TÜM ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİ

2023 yılının Türkiye’de Cumhuriyet’in 100 yılı olarak kutlanacağını hatırlatan Altay, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında UCLG Başkanlığını yapacak olmanın gururunu yaşıyorum. 2023 yılında Türkiye’de yapacağımız UCLG Dünya Konseyi’ne de sizleri davet ediyorum. Bu önemli vazifeyi şahsıma tevdi ettiğiniz için sizlere gönülden teşekkür ediyorum” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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