Gündem Konya Büyükşehirden belediyecilik örneği
KONYA

Konya Büyükşehir’den belediyecilik örneği

'Ecdadın İzinde' sloganıyla yürürlüğe koydukları projeyi anlatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Konya’nın 31 ilçesindeki 60 bin 11. ve 12. sınıf öğrencisine yönelik İstanbul gezisi düzenleyeceklerini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Konya Büyükşehir’den belediyecilik örneği
Foto: Konya Büyükşehir Belediyesi.

Anlamlı bir projeyi hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, 60 bin öğrenciye unutamayacakları güzel bir zaman yaşatmaya hazırlanıyor.

  • Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitim-öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde gerçekleşmesi, öğrencilerin milli ve manevi değerler ışığında yetişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak pek çok çalışma yürüttüklerini açıkladı.


İstanbul'a gezi programıyla öğrencilerin ecdat mirası tarihi eserleri yakından görmelerini ve tarihi değerleri yerinde öğrenmelerini amaçladıklarını belirten Altay, “Bu kapsamda 31 ilçemizden 11. ve 12. sınıflar olmak üzere toplamda 60 bin öğrencimizi İstanbul’a götürüyoruz. Bu gezi etkinliği sayesinde Anadolu Selçuklu başkenti Konya ile Osmanlı Devleti başkenti İstanbul arasında bir köprü oluşturarak, gençlerimize tarihi değerlerimizi yakından hissettirecek ve ecdadımızın inşa ettiği şaheserlere hep birlikte şahitlik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul gezi programı ilk öğrenci grubuna 1 Ekim’de düzenlenecek ve gruplar halinde devam edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay 'Dünya Belediyeler Birliği' başkanlığını devraldı
GÜNDEM
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay 'Dünya Belediyeler Birliği' başkanlığını devraldı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nde bir ilk: Metaverse toplantısı yapıldı
GÜNDEM
Konya Büyükşehir Belediyesi'nde bir ilk: Metaverse toplantısı yapıldı
Yine görüntülendi

Yine görüntülendi

Kağıthanesi Deresi'ni kirleten İBB aracı görüntülendi.
İHA ve SİHAdan sonra şimdi de BAHA

İHA ve SİHA'dan sonra şimdi de BAHA

​Türkiye atağa geçti: İşte havadaki yeni gücümüz.
Kadromuz belli oldu

Kadromuz belli oldu

​Teknik direktör Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler.

​'Bunlar iş başına gelirse tezkere geçmeyecek'

​Erdoğan: Şanghay teşkilatıyla ilişkilere önem veriyoruz.

Balıkesir markası güçleniyor

Balıkesir markası güçleniyor

​Balıkesir Tanıtım Günleri görkemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

​Türkiye'de bulundu: Yöresel Krallığın Merkezi.

İki buçuk saat sesini duyurmaya çalıştı.

​Covid-19 ABD laboratuvarından sızmış olabilir

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.