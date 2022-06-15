Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay 'Dünya Belediyeler Birliği' başkanlığını devraldı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG’nin dönem başkanı oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İspanya’nın Sevilla şehrinde düzenlenen UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı’nda dönem başkanlığını devraldı. Altay, “Bugün Konya için çok önemli bir gün. 240 binden fazla üyesiyle dünyanın 7 kıtasında teşkilatlanan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın başkanlığını bugün Sevilla’da devraldık. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.



BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR

Türkiye’nin diplomasi atağında Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Altay, “İnşallah burada hem Türkiye’yi hem de Konya’yı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Bizim için büyük bir gurur. UCLG’de Eşbaşkanlık görevini yürütüyorduk. Bugün, bu toplantıyla birlikte başkanlık görevini Konya Büyükşehir Belediyesi olarak devralmış oluyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

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Bundan sonra tüm çalışmalarını dünyadaki belediyelerin gelişmesi ve şehirlerin sorunlarının dünya kamuoyuna aktarılmasıyla ilgili çaba sarf ederek geçireceklerini kaydeden Altay, “Sevilla’da ayrıca küresel göç formuyla şehirlerimizin yaşadığı göç problemiyle ilgili istişarelerde bulunduk. Bunun ulusal değil küresel bir sorun olduğunu, özellikle şehirlerimizin göçmenlerle ilgili finansman konusunda yeni açılımlara ihtiyacı olduğunu tüm dünyaya ifade etme imkanı bulduk” ifadelerini kullandı.





UCLG

Birlik, merkezi İspanya’nın Barselona şehrinde bulunan 240 binden fazla üyesiyle Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimleri temsil eden dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı özelliğini taşıyor. UCLG’nin temel amacı, dünyada yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturmak, yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını koruyarak demokratik yerel yönetim anlayışının dünyadaki birleşik sesi ve sözcüsü olmak.

