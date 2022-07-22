Konya sıfır atık fikrini sanayi ortamına taşıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arsa tahsisini yaptığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehre kazandırılacak Konya Yeni Sanayi Sitesi’nin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yeni Sanayi Sitesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin dönüşümüyle ilgili çok önemli bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

İKİ SANAYİ SİTESİ MODERN SİTEDE BİRLEŞECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sanayilerin yeni alana taşınmasıyla ilgili inşaat sürecinin devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, “Türkiye’nin en önemli kentsel dönüşümlerinden birisi bu vesileyle gerçeklemiş olacak. Arsası Konya Büyükşehir’e ait olan projenin yapım işini TOKİ Başkanlığımız yürütüyor. 2 bin 690 dükkan ve 134 ticaret merkezinin yapımına devam ediyoruz. İnşallah 2023 yılı sonunda bu inşaatlar tamamlanmış olacak. Böylece Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nde çalışan vatandaşlarımız hem çalıştıkları alanın üç katı büyüklüğünde hem de modern bir sanayi sitesinde yeni imkanlarla çalışma imkanı bulmuş olacak” diye konuştu.

REKLAM

TÜRKİYE’NİN İLK SIFIR ATIK SANAYİSİ OLACAK

Yeni Sanayi Sitesi’nin ayrıca Türkiye’nin ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesi olacağına dikkat çeken Başkan Altay, “Türkiye’ye örnek bir model inşa ediyoruz. Tamamlandığında hem kentsel dönüşüm anlamında hem de çevre manasında öne çıkan bir sanayi tesisi inşa etme çalışmaları hızla devam ediyor. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız Sayın Murat Kurum’a, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut’a Konyalılar adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çatalhöyük dünyada daha fazla tanınacak

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin inşaatı son hızla devam ediyor. Ziyarete gelen Türkiye ve dünyadan binlerce araştırmacı ve turiste modern tesiste karşılanarak kaliteli hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehri turizm başkenti yapmak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, son dönemde bu konuya katkı sağlayacak vizyon projelerin devam ettiğini dile getirdi.

REKLAM

Şehrin yarınlarına büyük izler bırakacak yatırımlardan birinin de Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi olduğunu kaydeden Başkan Altay açıklamasını şöyle sürdürdü;

UNESCO LİSTESİNDE

“Yaklaşık 10 bin yıla yakın geçmişi ile dünyanın en önemli arkeolojik sit alanlarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Çatalhöyük’te Tanıtım Ve Karşılama Merkezi yükselmeye devam ediyor. Burayı her yıl Türkiye ve dünyadan binlerce araştırmacı ve turist ziyaret ediyor. Ziyarete gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlayacağımız Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimizi yüzde 70 oranında tamamladık. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olarak dikkat çeken Çatalhöyük’ün tanıtımına ve şehrimize değer katacak merkezi inşallah bu yıl içerisinde tamamlayacağız.”

Önemli bir sorun daha çözülüyor

Konya’nın önemli sorunlarına çözüm üretmek için çaba sarf ettiklerine dikkat çeken Altay, “Konya’nın yıllardır konuşulan, kangren haline gelmiş, şehir merkezinde trafik, gürültü ve kirlilik oluşturan sanayiyi; modern bir alana, esnafımıza kira öder gibi bir imkanla kavuşturmuş olacağız” açıklamasında bulundu.





Mevlana bölgesine ‘Altın’ dokunuş

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi dokuya uygun olarak gerçekleştirdiği Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’daki dönüşüm çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kalbi konumunda olan Mevlana Çarşısı’nda ve Altın Çarşı’da esnaflarla işbirliği içinde Türkiye’ye örnek bir dönüşüm çalışmasını hayata geçirdiklerini ifade ederek, Konya’nın yarınlarının daha güzel olması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

ŞEHRİN DOKUSUNA UYGUN TİCARET BÖLGESİ

Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi kapsamındaki çalışmaları şehrin tarihi dokusuna uygun olarak yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle Mevlana Türbesi etrafındaki uygunsuz görüntüyü tamamen ortadan kaldırarak Konya’nın tarihi misyonuna ve dokusuna uygun bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz. Son aşamaya gelen proje tamamlandığında bölgedeki ticaret ve sosyal hayat daha da canlanacak. Ayrıca, Mevlana Türbesi ile Bedesten, Kapu Camii ve Aziziye Cami arasında turizmi canlandıracak önemli bir bağlantı oluşuyor. Konya tarihi açısından büyük önem taşıyan dönüşümü en kısa sürede tamamlamak için büyük çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM Konya Sıfır Atık projesine yoğunlaştı