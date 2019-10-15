Gündem Konya Sıfır Atık projesine yoğunlaştı
KONYA

Konya Sıfır Atık projesine yoğunlaştı

Konya’da uygulamaya başlanan Sıfır Atık projesinin kapsamı genişletildi. Projeye 10 pilot okulla başlandığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, projeye dahil olan okul sayısını 110’a çıkardıklarını dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sıfır Atık Projesi'ne miniklerde destek verdi.
Sıfır Atık Projesi'ne miniklerde destek verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde uygulanan Sıfır Atık projesinin kapsamını genişlettiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay projenin etkinliğine katıldı.

PILOT OKULLARA EĞİTİM VERİLDİ

İlk olarak Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm hizmet binaları ve merkezlerde başlatılan uygulamaya 10 pilot okulun dahil edildiğini hatırlatan Başkan Altay, şimdi ise projeye dahil olan okul sayısını 110’a çıkardıklarını dile getirdi. Başkan Altay, proje kapsamında okullara; kağıt, plastik, cam, metal ve geri dönüşemeyen atık geri dönüşüm konteyneri, ekmek atık kutusu, bitkisel atık yağ bidonu ve atık pil kutuları yerleştirildiğini, geçici depo alanları oluşturulduğunu vurguladı.

Başkan Altay, Türkiye genelinde başarıyla yürütülen proje nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen eğitim programıyla da söz konusu çalışmaların ve toplanan atık miktarlarının kayıt altında tutulması için pilot okul öğretmenlerine ve idarecilere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan Sıfır Atık Bilgi Sistemi’nin nasıl çalışacağı hakkında bilgi verildi. Sıfır Atık projesiyle türlerine göre kaynağında ayrı ayrı ve sistemli bir şekilde toplanan atıklar, öncelikle geçici atık depolama alanına daha sonra belirli periyotlar halinde lisanslı geri kazanım tesislerine gönderiliyor.

5 günlük Adana hava durumu: Termometreler 42 dereceyi gördü
ÖZGÜN
5 günlük Adana hava durumu: Termometreler 42 dereceyi gördü
6 bin askerle Münbiçe

6 bin askerle Münbiç'e

​Barış Pınarı Harekatı PKK/YPG terör koridorunu paramparça etti.
Ambargo için alternatifler hazır

Ambargo için alternatifler hazır

​Avrupa ülkelerinin ambargo kararı TSK'yı etkilemeyecek.
Bir değilon Elif feda olsun

Bir değil
on Elif feda olsun

​Baba Halil Terim: Devletimiz Elif'in öcünü alacaktır.
Yanınızdayız

Yanınızdayız

​Srebrenitsa anneleri evlat nöbetine geliyor.
İstifa et

İstifa et

Mustafa ​Akıncı mecliste istifaya davet edildi.
Teröre destek Türkiye’ye köstek

Teröre destek Türkiye’ye köstek

​Avrupa Birliği bir kez daha PKK/YPG propagandası yaptı.

Silah şantajı kendilerini vurur

Silah şantajı kendilerini vurur

​Haluk Bayraktar Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlattı.

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Yeniden<br>ihracat seferberliği

Yeniden
ihracat seferberliği

Kurların yükselmesi daha fazla ihracat için fırsat olabilir.
Akçakale canlandı

Akçakale canlandı

Tel Abyad'ın temizlenmesinin ardından sokaklar yeniden canlanıyor.
Paris'te <br>çaktık selamı!

Paris'te
çaktık selamı!

Sansürlü maçtan asker selamı ve 1 puanla döndük.
TVNET görüntüledi

TVNET görüntüledi

​Münbiç ve Ayn El Arab hatlarındaki terör üslerini görüntülendi.
ABD'den küstah yaptırım

ABD'den küstah yaptırım

Türkiye'den 3 bakan ve 2 bakanlık yaptırım listesine alındı.
Tüyleri diken diken etti

Tüyleri diken diken etti

​Merih Demiral'ın görüntüsü sosyal medyada gündem haline geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.