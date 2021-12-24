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KONYA

Konya'da 2 kişi sahte içkiden öldü: Ev hapsine çarptırılan üreticiden ilginç savunma

Konya'da sahte içkiden zehirlendikleri üzerinde durulan arkadaşlar Hayrettin Kalay ve Muammer Turgut'un öldüğü, Mustafa K'nın ise görme yetisini kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Y'ye ev hapsi cezası verildi. Sahte içkileri 'Kıbrıs'tan ucuza alkol getiriyorum' diyerek sattığı öne sürülen Mustafa Y'nin ev ve iş yerinde sahte içki yapımında kullanılan ölçüm cihazları ve anason yağı ele geçildi. Mustafa Y, "Bu malzemelerden benim haberim yok" diyerek kendini savundu.

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Haber Merkezi DHA
Konyada 2 kişi sahte içkiden öldü: Ev hapsine çarptırılan üreticiden ilginç savunma
Hayrettin Kalay ve Muammer Turgut

Bozkır ilçesi Dere Mahallesi'nde fırın işleten Mustafa K., 20 Aralık günü fenalaşınca Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Mustafa K., yoğun bakımda tedavisi sürerken görme yetisini kaybetti ve bilinci de kapandı.

Çarşamba günü de aynı mahallede oturan Mustafa K’nın arkadaşı tahin imalatçısı Hayrettin Kalay, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Evde yapılan incelemede jandarma, içinde sahte içki olduğu tahmin edilen bidon buldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bu kez aynı mahalleden tahin imalatçısı Muammer Turgut da rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Turgut da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Turgut'un evindeki aramada da sahte içkiye ait olduğu değerlendirilen boş şişe bulundu.
Kalay ile Turgut'un kesin ölüm nedenini belirlemek için alınan doku örnekleriyle evlerinde bulunan malzemeler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Sahte içkiden zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulan Kalay ve Turgut'un cenazeleri, dün Dere Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.

'UCUZA GETİRİYORUM'

Soruşturma başlatan Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkileri 'Kıbrıs'tan ucuza alkol getiriyorum' diyerek sattığı öne sürülen Mustafa Y'yi gözaltına aldı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Şüphelinin ev ve iş yerindeki aramalarda, sahte içki yapımında kullanılan ölçüm cihazları ve anason yağı ele geçirildi. İfadesinde, "Bu malzemelerden benim haberim yok" diyen Mustafa Y'ye, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi cezası verildi.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

563 adrese sahte içki baskını: 106 kişi gözaltına alındı
HAYAT
563 adrese sahte içki baskını: 106 kişi gözaltına alındı

Sahte içkiyi 25 liraya su şişesi içinde almış: Eşim çığlık çığlığa öldü
FOTOĞRAF 8
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Avcılar'da tekstil firmasında çalışan Dilek Havuççuoğlu evinin yakınlarında bulunan tekel bayisinden sahte içki aldı. <br><br>Havuççuoğlu, sahte içkiyi içtikten sonra gözelerinde kararma ve vücut ağrısı şikayetleri nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
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Hastanede Havuççuoğlu'nun sahte içkiden zehirlendiği ortaya çıktı. <br><br>Yoğun bakıma alınan 4 çocuk annesi Havuççuoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Havuççuoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirildi.
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“EŞİM ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA ÖLDÜ\"<br><br>Dilek Havuççuoğlu'nun eşi Fikret Havuççuoğlu, “Eşimi sahte alkolden kaybettim. Ben alkol kullanmam ancak eşim benden habersiz kullanıyordu. Eşim en son alkol aldığında kötü oldu. Evin yakınlarında bulunan bir tekel bayisinden 25 liraya su şişesi içinde votka almış. Aldığı gün hemen içmiş. Eşim bana pazar günü, 'her yerim ağrıyor ve gözlerim görmüyor, ayaklarım üşüyor' dedi. Biz de hastaneye gittik. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen eşimi kaybettik. Eşim çığlık çığlığa öldü. Eşimin 25 liraya alkol aldığını bilmiyordum. Bilseydim aldırmazdım. İnsan sevdiğini göz göre göre ölüme bırakır mı?\" dedi.<br>
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“EŞİM BENİM HER ŞEYİMDİ, ELİM AYAĞIM, KOLUMDU\"<br><br>\"Eşim, birlikte öleceğiz diyordu\" diyen Fikret Havuççuoğlu, “Eşim benim her şeyimdi, elim ayağım, kolumdu. Ağacı kökten kestiler. Eşime sahte alkolü Avcılar'da bir hastanenin yakınında bulunan tekel bayiden almış. Bu sahte alkolü satan kişiden şikayetçi oldum, yakalanmış. En ağır cezayı almasını istiyorum. Böyle insanlar sokaklarda gezmemeli\" diye konuştu.<br>
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“BİZİM CİĞERİMİZ YANDI\"<br><br>Sarıyer'de sahte içki aldıktan sonra fenalaşıp hastaneye giden E.K. de (54) hayatını kaybetti. E.K.'nın yeğeni Sibel Kök ise “Dayım cuma günü Sarıyer'de bir esnaftan sahte alkol almış. Votka içtiğini biliyoruz. O sahte alkollüde bidonlardan pet şişelere doldurup satıyorlarmış. Cuma günü içmiş, cumartesi rahatsızlanmaya başlamış. Bulantı, kusma, baş ağrısı gibi şikayetleri varmış. Hemen doktora götürdük. Ancak dayımı kaybettik. Dayıma bu sahte alkolü satan kişinin birçok sabıkası varmış. Adam daha önceden de sahte alkol satmış. Allah bu sahte alkollü satanlardan sorsun. Bizim ciğerimiz yandı\" ifadelerini kullandı.<br>
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Sahte içkiyi 25 liraya su şişesi içinde almış: Eşim çığlık çığlığa öldü
Avcılar'da sahte içki içtikten sonra vücut ağrısı ve göz kararma, şikayetleriyle hastane giden 4 çocuk annesi Dilek Havuççuoğlu (50) hayatını kaybetti. Dilek Havuççuoğlu, eşi Fikret Havuççuoğlu, "Eşim sahte alkol aldıktan sonra 'her yerim ağrıyor ve gözlerim görmüyor, ayaklarım üşüyor' dedi. Eşim çığlık çığlığa öldü. Eşimin 25 liraya alkol aldığını bilmiyordum. Bilseydim aldırmazdım. İnsan sevdiğini göz göre göre ölüme bırakır mı?" dedi.

Bursa'da sahte içki operasyonu: 31 bin litre etil alkol ele geçirildi
OYNAT 00:34
Bursa'da sahte içki operasyonu: 31 bin litre etil alkol ele geçirildi
Bursa merkezli 9 ilde jandarmanın düzenlediği 'sahte içki' operasyonunda 31 bin litre etil alkol, 57 bin litre sahte içki ve 269 litre dezenfektan ele geçirildi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.


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