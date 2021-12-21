563 adrese sahte içki baskını: 106 kişi gözaltına alındı
Emniyet, Türkiye genelinde sahte alkollü içki üretip piyasaya sürenlere yönelik “Zehir-2” operasyonu yaptı. 563 adreste arama yapıldı, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı. Polis, sahte içkilerin İstanbul ve İzmir’deki 2 imalathaneden yayıldığını tespit etti.
Türkiye’de sahte içkiden ölenlerin sayısı her geçen gün artarken, Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak/sahte alkollü içkinin üretimi ve tüketicilere ulaştırılmasını önlemek için başlattığı “Zehir” operasyonlarının ikincisini yaptı.
Operasyon kapsamında, yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapıldı. Aramalarda 14 bin 276 litre sahte/kaçak içki ile sahte olduğu belirlenen 218 bandrol ve 1406 içki malzemesi ele geçirildi. Haklarında gözaltı kararı olan 106 kişi gözaltına alındı.
2 İMALATHANEDEN
Ekipler ölümlere neden olan sahte içkinin İstanbul ve İzmir’de bulunan 2 imalathaneden yayıldığını belirledi. Sahte içkilerin kargo firmaları aracılığıyla ülke geneline satıldığını belirleyen polis, bu adreslerdekilere ulaşmak üzere harekete geçti.
Can almaya devam ediyor
Sahte içkiyle mücadele devam ederken can kayıpları da artıyor. Aksaray’da alkol aldıktan sonra 17 Aralık’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Süleyman Ç. (54) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Avcılar’da da 4 çocuk annesi Dilek Havutçuoğlu, bir tekel bayisinden pet şişe içerisinde aldığı 25 TL’lik sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti. Ordu’da ise sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri hayatını kaybetti. 3 kişinin tedavisinin devam ettiği olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Yurt genelinde 10 Aralık’tan bu yana 14 kentte 57 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.