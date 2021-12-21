Hayat 563 adrese sahte içki baskını 106 kişi gözaltına alındı
AKTÜEL

563 adrese sahte içki baskını: 106 kişi gözaltına alındı

Emniyet, Türkiye genelinde sahte alkollü içki üretip piyasaya sürenlere yönelik “Zehir-2” operasyonu yaptı. 563 adreste arama yapıldı, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı. Polis, sahte içkilerin İstanbul ve İzmir’deki 2 imalathaneden yayıldığını tespit etti.

Abone Ol Google News
Abdullah Sarica Yeni Şafak
563 adrese sahte içki baskını: 106 kişi gözaltına alındı
Polis, sahte içkilerin İstanbul ve İzmir’deki 2 imalathaneden yayıldığını tespit etti.

Türkiye’de sahte içkiden ölenlerin sayısı her geçen gün artarken, Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak/sahte alkollü içkinin üretimi ve tüketicilere ulaştırılmasını önlemek için başlattığı “Zehir” operasyonlarının ikincisini yaptı.

Bursa'da sahte içki operasyonu: 31 bin litre etil alkol ele geçirildi
OYNAT 00:34
Bursa'da sahte içki operasyonu: 31 bin litre etil alkol ele geçirildi
Bursa merkezli 9 ilde jandarmanın düzenlediği 'sahte içki' operasyonunda 31 bin litre etil alkol, 57 bin litre sahte içki ve 269 litre dezenfektan ele geçirildi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapıldı. Aramalarda 14 bin 276 litre sahte/kaçak içki ile sahte olduğu belirlenen 218 bandrol ve 1406 içki malzemesi ele geçirildi. Haklarında gözaltı kararı olan 106 kişi gözaltına alındı.

Sahte içki
Sahte içki

2 İMALATHANEDEN

Ekipler ölümlere neden olan sahte içkinin İstanbul ve İzmir’de bulunan 2 imalathaneden yayıldığını belirledi. Sahte içkilerin kargo firmaları aracılığıyla ülke geneline satıldığını belirleyen polis, bu adreslerdekilere ulaşmak üzere harekete geçti.

Can almaya devam ediyor

  • Sahte içkiyle mücadele devam ederken can kayıpları da artıyor. Aksaray’da alkol aldıktan sonra 17 Aralık’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Süleyman Ç. (54) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Avcılar’da da 4 çocuk annesi Dilek Havutçuoğlu, bir tekel bayisinden pet şişe içerisinde aldığı 25 TL’lik sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti. Ordu’da ise sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri hayatını kaybetti. 3 kişinin tedavisinin devam ettiği olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Yurt genelinde 10 Aralık’tan bu yana 14 kentte 57 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

Sahte içkiyi 25 liraya su şişesi içinde almış: Eşim çığlık çığlığa öldü
FOTOĞRAF 8
Title
Avcılar'da tekstil firmasında çalışan Dilek Havuççuoğlu evinin yakınlarında bulunan tekel bayisinden sahte içki aldı. <br><br>Havuççuoğlu, sahte içkiyi içtikten sonra gözelerinde kararma ve vücut ağrısı şikayetleri nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Title
Hastanede Havuççuoğlu'nun sahte içkiden zehirlendiği ortaya çıktı. <br><br>Yoğun bakıma alınan 4 çocuk annesi Havuççuoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Title
Havuççuoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Title
“EŞİM ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA ÖLDÜ\"<br><br>Dilek Havuççuoğlu'nun eşi Fikret Havuççuoğlu, “Eşimi sahte alkolden kaybettim. Ben alkol kullanmam ancak eşim benden habersiz kullanıyordu. Eşim en son alkol aldığında kötü oldu. Evin yakınlarında bulunan bir tekel bayisinden 25 liraya su şişesi içinde votka almış. Aldığı gün hemen içmiş. Eşim bana pazar günü, 'her yerim ağrıyor ve gözlerim görmüyor, ayaklarım üşüyor' dedi. Biz de hastaneye gittik. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen eşimi kaybettik. Eşim çığlık çığlığa öldü. Eşimin 25 liraya alkol aldığını bilmiyordum. Bilseydim aldırmazdım. İnsan sevdiğini göz göre göre ölüme bırakır mı?\" dedi.<br>
Title
“EŞİM BENİM HER ŞEYİMDİ, ELİM AYAĞIM, KOLUMDU\"<br><br>\"Eşim, birlikte öleceğiz diyordu\" diyen Fikret Havuççuoğlu, “Eşim benim her şeyimdi, elim ayağım, kolumdu. Ağacı kökten kestiler. Eşime sahte alkolü Avcılar'da bir hastanenin yakınında bulunan tekel bayiden almış. Bu sahte alkolü satan kişiden şikayetçi oldum, yakalanmış. En ağır cezayı almasını istiyorum. Böyle insanlar sokaklarda gezmemeli\" diye konuştu.<br>
Title
“BİZİM CİĞERİMİZ YANDI\"<br><br>Sarıyer'de sahte içki aldıktan sonra fenalaşıp hastaneye giden E.K. de (54) hayatını kaybetti. E.K.'nın yeğeni Sibel Kök ise “Dayım cuma günü Sarıyer'de bir esnaftan sahte alkol almış. Votka içtiğini biliyoruz. O sahte alkollüde bidonlardan pet şişelere doldurup satıyorlarmış. Cuma günü içmiş, cumartesi rahatsızlanmaya başlamış. Bulantı, kusma, baş ağrısı gibi şikayetleri varmış. Hemen doktora götürdük. Ancak dayımı kaybettik. Dayıma bu sahte alkolü satan kişinin birçok sabıkası varmış. Adam daha önceden de sahte alkol satmış. Allah bu sahte alkollü satanlardan sorsun. Bizim ciğerimiz yandı\" ifadelerini kullandı.<br>
Title
Title
Sahte içkiyi 25 liraya su şişesi içinde almış: Eşim çığlık çığlığa öldü
Avcılar'da sahte içki içtikten sonra vücut ağrısı ve göz kararma, şikayetleriyle hastane giden 4 çocuk annesi Dilek Havuççuoğlu (50) hayatını kaybetti. Dilek Havuççuoğlu, eşi Fikret Havuççuoğlu, "Eşim sahte alkol aldıktan sonra 'her yerim ağrıyor ve gözlerim görmüyor, ayaklarım üşüyor' dedi. Eşim çığlık çığlığa öldü. Eşimin 25 liraya alkol aldığını bilmiyordum. Bilseydim aldırmazdım. İnsan sevdiğini göz göre göre ölüme bırakır mı?" dedi.


Korkunç bilanço: Yeni yıl öncesi sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
GÜNDEM
Korkunç bilanço: Yeni yıl öncesi sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor


BDDK harekete geçti

BDDK harekete geçti

​Kur manipülasyonlarına suç duyurusu.
Beklenen ayrılık gerçekleşti

Beklenen ayrılık gerçekleşti

Vitor Pereira'nın sözleşmesi feshedildi, yeni hoca adayı masada.
Dolar düştü Durmuş Yılmaz spekülatörlüğe soyundu: Bu bir alım fırsatıdır

​Yeni ekonomik tedbirler sonrası Bakan Nebati'den ilk açıklama.

​EPDK: Fiyatlara bu gece yapılacak artışlar durduruldu.
Nakil sonrası ilaçlara dikkat

Nakil sonrası ilaçlara dikkat

​Nefroloji Uzmanından önemli detaylar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları tek tek açıkladı.

​Türkiye'nin 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

İki milyon dolara satacaklardı.

​AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.