Gündem Konyada 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi
KONYA

Konya'da 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi

Konya’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada montun içerisine gizlenmiş ve piyasaya sürülmek istenen 547 adet 100 TL’lik ve 2 adet 200 TL’lik banknotlar olmak üzere toplamda 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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Haber Merkezi İHA
Konyada 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi
Ele geçirilen paralar.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, parada sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde kent girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

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Araçta yapılan aramada montun içerisine gizlenmiş farklı şehirlerden Konya’da piyasaya sürmek amacıyla getirilen 547 adet 100 TL’lik ve 2 adet 200 TL’lik olmak üzere toplamda 55.100 TL değerinde sahte para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Fatih A. ve Sami K. TCK’nın 197. maddesi olan "Parada Sahtecilik" suçu çerçevesinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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