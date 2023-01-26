Konya'da tarihi namazgahta yağmur duası

Kuraklığın tarım ve yer altı suları açısından son derece sıkıntılı sonuçları olduğunu vurgulayan Ceylan, "Kuraklığın son bulması ve Allah'ın rahmetini indirmesi için burada toplandık. Bunun için halkımızı duaya ve namaza davet ettik. İstiğfar edeceğiz ve Allah'a yöneleceğiz. İnşallah rabbimiz samimi kardeşlerimizin ve çocuklarımızın hürmetine yağmur verir. Umudumuz o ki inşallah rabbimiz en yakın zamanda rahmetini indirecektir." diye konuştu.