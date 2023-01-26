|
Gündem

Konya'da tarihi namazgahta yağmur duası

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, yağmur duasına çıktı.Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, "Kuraklığın son bulması ve Allah'ın rahmetini indirmesi için burada toplandık. Bunun için halkımızı duaya ve namaza davet ettik. İstiğfar edeceğiz ve Allah'a yöneleceğiz. İnşallah rabbimiz samimi kardeşlerimizin ve çocuklarımızın hürmetine yağmur verir. Umudumuz o ki inşallah rabbimiz en yakın zamanda rahmetini indirecektir" dedi.

17:21 . 26/01/2023 Perşembe
AA
Kış mevsiminin yaşandığı bugünlerde yağmur ve kar yağışının olmaması ve yaşanan kuraklık sebebiyle Konya’da yağmur duası yapıldı.

Kış mevsiminin yaşandığı bugünlerde yağmur ve kar yağışının olmaması ve yaşanan kuraklık sebebiyle Konya’da yağmur duası yapıldı.

Kent merkezindeki Musalla Mezarlığı'ndaki 800 yıllık namazgahta toplanan kalabalık, istiska (yağmur) namazı kıldı, yağmur ve kar yağışı içi dua etti.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, gazetecilere, Konya Ovası'nın son yılların en kurak kışını geçirdiğini söyledi.

Kuraklığın tarım ve yer altı suları açısından son derece sıkıntılı sonuçları olduğunu vurgulayan Ceylan, "Kuraklığın son bulması ve Allah'ın rahmetini indirmesi için burada toplandık. Bunun için halkımızı duaya ve namaza davet ettik. İstiğfar edeceğiz ve Allah'a yöneleceğiz. İnşallah rabbimiz samimi kardeşlerimizin ve çocuklarımızın hürmetine yağmur verir. Umudumuz o ki inşallah rabbimiz en yakın zamanda rahmetini indirecektir." diye konuştu.

Aralarında çocuklarında bulunduğu alanda bazı vatandaşların, duygulandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü.



#Konya
#sivil toplum kuruluşları
#yağmur duası
2 saat önce
default-profile-img
Konya'da tarihi namazgahta yağmur duası
LGBT’li Selin Ciğerci'den skandal itiraf: Taşıyıcı anne vasıtasıyla evlat edindim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacici'i kabul etti
Haliliye Belediyesi hizmetleriyle çocukların yüzünü güldürüyor
Serdar Dursun'a talip var: Golcü isim Fenerbahçe'den ayrılabilir
Rus Ombudsmanı Moskalkova'nın düşürdüğü Türk bayrağını Ukraynalı mevkidaşı yerden kaldırdı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.