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Cuma namazında yağmur duası

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredip kuraklık tehlikesi belirince, 90 bin camide cuma namazından sonra yağmur ve kar yağması için dua edildi.

3:45 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
90 bin camide cuma namazından sonra yağmur ve kar yağması için dua edildi.

90 bin camide cuma namazından sonra yağmur ve kar yağması için dua edildi.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniye oluşan kuraklık tehlikesi üzerine, cuma namazı sonrası yağmur duası edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, son dönemde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle ülke genelindeki 90 bin camide yağmur duası yapılmasını istedi. İstanbul Müftülüğünün talimatı ile dün kentteki bütün camilerde hutbenin ardından ‘Yağmur Duası’ yapıldı.

Avcılar Merkez Ulu Camii’nde de yüzlerce kar ve yağmur yağması için dua etti. Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde de cuma namazı sonrası cami imamı tarafından cemaate yağmur duası yaptırıldı. Lapseki ilçesi Sahil Camiinde imam Emin Şahin tarafından Cuma namazı sonrası yağmur duası için cami cemaati ayağa davet edildi. Ellerini semaya açan cemaat yağmur duası etti. Vatandaşlar, yağmur duası sonrası cami çıkışında yağmur yağışının başlamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Şiddetli kuraklık yaşayan Kars ve Erzurum’da da yağmur duası edildi.


#Cuma Namazı
#Kar
#Yağmur Duası
43 dakika önce
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Cuma namazında yağmur duası
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