Cuma namazında yağmur duası

Avcılar Merkez Ulu Camii’nde de yüzlerce kar ve yağmur yağması için dua etti. Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde de cuma namazı sonrası cami imamı tarafından cemaate yağmur duası yaptırıldı. Lapseki ilçesi Sahil Camiinde imam Emin Şahin tarafından Cuma namazı sonrası yağmur duası için cami cemaati ayağa davet edildi. Ellerini semaya açan cemaat yağmur duası etti. Vatandaşlar, yağmur duası sonrası cami çıkışında yağmur yağışının başlamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Şiddetli kuraklık yaşayan Kars ve Erzurum’da da yağmur duası edildi.