Gündem Koronadan hayatını kaybeden yaşlı adam için online mevlit Almanyadan bile katılan oldu
OSMANİYE

Koronadan hayatını kaybeden yaşlı adam için online mevlit: Almanya'dan bile katılan oldu

Osmaniye'de koronavirüs nedeniyle vefat eden 78 yaşında Ahmet Yılmaz'ın yakınları internet üzerinden bir araya gelerek canlı yayında mevlüt okuttu. Salgının bulaş riski nedeniyle bir araya gelmeyen aile üyeleri uzaktan bağlantıyla böyle bir çözüm bulduklarını söyledi. Online mevlite Türkiye'nin farklı illerinde ve Almanya’da ikamet edenler de katıldı.

Haber Merkezi İHA
Koronadan hayatını kaybeden yaşlı adam için online mevlit yapıldı.
Koronadan hayatını kaybeden yaşlı adam için online mevlit yapıldı.

Osmaniye’de korona virüsten hayatını kaybeden 78 yaşında Ahmet Yılmaz’ın yakınları bulaşın önlenmesi amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında mevlit okutamadıkları için farklı bir çözüm yolu buldular. Aile bireyleriyle uzaktan bağlantı kuran aile, canlı yayınla Yılmaz’ın anısına mevlit okuttu.

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  • Kur’an-ı Kerim okunduğu ve duanın yapıldığı mevlit programına Türkiye’nin farklı illerinde ve Almanya’da ikamet eden aile yakınları katıldı. Hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz’ın kardeşi Osman Yılmaz, koronavirüs salgını sebebiyle internet üzerinden mevlit okuttuklarını söyledi.

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Acılarını online paylaştılar


Taziye evinde bir araya gelemedikleri yakınları ve aile dostlarıyla mevlit programında buluştuklarını, acılarını paylaştıklarını anlatan Yılmaz, salgında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.
Osmaniye Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz’ın cenazesi, belediye görevlilerince koronavirüs tedbirler kapsamında asri mezarlığa defnedildi.

Pandemi zamanı oyun sevdası pahalıya patladı
FOTOĞRAF 6
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Bursa'da Yıldırım Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, Yavuzselim Mahallesi'nde bulunan bir internet kafenin açık olduğunu ve başka bir binanın bodrum katından internet kafeye giriş olduğunu tespit etti.
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Dün akşam saatlerinde internet kafeye baskın düzenleyen polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaştı.
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Bilgisayar başında oyun oynayan ve maskeleri bulunmayan 15 kişiye kişiye, Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca toplamda 61 bin 290 TL para cezası uygulandı.
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Yasağa uymayan kişilere 3 bin 186 kısıtlamadan, 900 lira da maskeden dolayı ceza kesildi.
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Ayrıca, müşterilere internet kafe hizmeti veren Y.Y. (41) isimli iş yeri sahibine de cezai işlem uygulandı.
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Görüntülerde polis ekiplerinin internet kafeye girdiği, ışıkları açtığında ise 15 gencin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan oyun oynadıkları, polis ekiplerini görünce ise panik yapmaları yer aldı.
Pandemi zamanı oyun sevdası pahalıya patladı
Bursa'da koronavirüs tedbirleri gereği kapalı olması gereken bir internet kafeye baskın yapan polis ekipleri, yasağa rağmen bilgisayar başında oyun oynayan 15 kişiye 61 bin 290 TL para cezası kesti. Polis ekiplerinin internet kafeye baskın gerçekleştirdiği anlar ise kameralara yansıdı.


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