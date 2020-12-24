Koronadan hayatını kaybeden yaşlı adam için online mevlit: Almanya'dan bile katılan oldu
Osmaniye'de koronavirüs nedeniyle vefat eden 78 yaşında Ahmet Yılmaz'ın yakınları internet üzerinden bir araya gelerek canlı yayında mevlüt okuttu. Salgının bulaş riski nedeniyle bir araya gelmeyen aile üyeleri uzaktan bağlantıyla böyle bir çözüm bulduklarını söyledi. Online mevlite Türkiye'nin farklı illerinde ve Almanya’da ikamet edenler de katıldı.
Osmaniye’de korona virüsten hayatını kaybeden 78 yaşında Ahmet Yılmaz’ın yakınları bulaşın önlenmesi amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında mevlit okutamadıkları için farklı bir çözüm yolu buldular. Aile bireyleriyle uzaktan bağlantı kuran aile, canlı yayınla Yılmaz’ın anısına mevlit okuttu.
Kur’an-ı Kerim okunduğu ve duanın yapıldığı mevlit programına Türkiye’nin farklı illerinde ve Almanya’da ikamet eden aile yakınları katıldı. Hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz’ın kardeşi Osman Yılmaz, koronavirüs salgını sebebiyle internet üzerinden mevlit okuttuklarını söyledi.
Acılarını online paylaştılar
Taziye evinde bir araya gelemedikleri yakınları ve aile dostlarıyla mevlit programında buluştuklarını, acılarını paylaştıklarını anlatan Yılmaz, salgında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Osmaniye Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz’ın cenazesi, belediye görevlilerince koronavirüs tedbirler kapsamında asri mezarlığa defnedildi.