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ANTALYA

Alanya'da onlarca kişinin katıldığı mevlide kaymakamlıktan inceleme

Koronavirsten ölen babası için mevlit okuttu: Yüzlerce kişiye yemek verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde esnaflık yapan M.K., koronavirüsten yaşamını yitiren babası için mevlit okutup, yemek verdi. Kaymakamlık mevlide katılan onlarca kişinin tespiti ve cezai işlem uygulanması için inceleme başlattı.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraflarda maske ve mesafe kurallarına riayet edilmediği de görüldü.
Fotoğraflarda maske ve mesafe kurallarına riayet edilmediği de görüldü.

Alanya'da geçen hafta koronavirüs nedeniyle babası R.K.'yi kaybeden M.K., iş yerinin önünde mevlit okutup yemek verdi. Yeni koronavirüs kısıtlamaları kapsamında, evlerde doğum günü, yılbaşı kutlaması, mevlit gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmezken, M.K.'nin babası için verdiği mevlide onlarca kişinin katıldığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı.

Fotoğraflarda maske ve mesafe kurallarına riayet edilmediği de görüldü.

İnceleme başlatıldı

Olayın ardından Alanya Kaymakamlığı inceleme başlattı. Yapılacak çalışma kapsamında mevlide giden kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

95 yaşında koronavirüsü yendi: Ondan daha tehlikeli bir şey yok
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Davraz Mahallesi'nde yalnız yaşayan 95 yaşındaki Hüseyin Temir, 26 Kasım günü koronavirüs vak'ası ile temaslı olduğu gerekçesiyle 14 gün süreyle evde karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken rahatsızlanan Temir, hastaneye kaldırıldı.
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Kaldırıldığı hastanede bir gün kalan Hüseyin Temir, daha sonra farklı bir hastaneye sevk edildi. Temir, orada da yattıktan bir gün sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Şehir Hastanesi'nde antibiyotik ve Kovid-19 ile vitamin tedavisinin ardından Hüseyin Temir, sağlığına kavuşarak, taburcu edildi.
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Koronavirüs sürecini anlatan Hüseyin Temir, “Koronavirüse yakalandım, hastaneye gittim. Orada bir gün yattım daha sonra başka bir hastaneye sevk ettiler. Orada da bir gün kaldıktan sonra Şehir Hastanesi'ne geldim. Şehir Hastanesi'nde bana çok güzel baktılar. Orada da 3-4 gün kaldım. Çok iyi geçti. Bana çok iyi baktılar. Sağlıkçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Cenabı Allah'ım kurtardı beni dedi.
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Koronavirüse ilk yakalandığında her yanının ağrımaya başladığını ve vücuduna titreme geldiğini ifade eden Temir, vatandaşlara tedbirlere uymalarını konusunda uyarıda bulundu. Temir, “Vatandaşlarımıza kendilerine iyi bakmalarını söylüyorum. Sağlıkçılarımız ne derse onları uygulamalılar. Onların çok rolü var. Hatta hemşireye dedim ki; 'size büyük bir mükafaat gelecek. Çünkü siz beni kurtarıyorsanız.' Beni hastaneden çok güzel uğurladılar. Hepsi bir araya geldiler beni uğurladılar diye konuştu.
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Koronavirüsten daha tehlikeli bir şeyi olmadığını kaydeden Temir, “Çok zorluklar çektim. İnsanlarımız tedbirlere uysunlar. Tedbirlere uymazsanız olmaz dedi. Temir, çok dikkat etmesine rağmen koronavirüse nasıl yakalandığını bilmediğini sözlerine ekledi.
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Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt, sağlığına kavuşarak evinde istiharede çekilen Hüseyin Temir'i ziyaret ederek, bir isteği olup, olmadığını sordu. Ayrıca muhtarlık bünyesindeki filyasyon ekipleri de Temir'i ziyaret edip, bir talebi olup olmadığını soruyor.
95 yaşında koronavirüsü yendi: Ondan daha tehlikeli bir şey yok
Isparta'da yaşayan 95 yaşındaki Hüseyin Temir, koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu. Koronavirüsten daha tehlikeli bir şey olmadığını belirten Temir, “Çok zorluklar çektim. İnsanlarımız tedbirlere uysunlar. Tedbirlere uymazsanız olmaz" dedi.

Pandemi zamanı oyun sevdası pahalıya patladı
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Bursa'da Yıldırım Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, Yavuzselim Mahallesi'nde bulunan bir internet kafenin açık olduğunu ve başka bir binanın bodrum katından internet kafeye giriş olduğunu tespit etti.
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Dün akşam saatlerinde internet kafeye baskın düzenleyen polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaştı.
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Bilgisayar başında oyun oynayan ve maskeleri bulunmayan 15 kişiye kişiye, Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca toplamda 61 bin 290 TL para cezası uygulandı.
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Yasağa uymayan kişilere 3 bin 186 kısıtlamadan, 900 lira da maskeden dolayı ceza kesildi.
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Ayrıca, müşterilere internet kafe hizmeti veren Y.Y. (41) isimli iş yeri sahibine de cezai işlem uygulandı.
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Görüntülerde polis ekiplerinin internet kafeye girdiği, ışıkları açtığında ise 15 gencin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan oyun oynadıkları, polis ekiplerini görünce ise panik yapmaları yer aldı.
Pandemi zamanı oyun sevdası pahalıya patladı
Bursa'da koronavirüs tedbirleri gereği kapalı olması gereken bir internet kafeye baskın yapan polis ekipleri, yasağa rağmen bilgisayar başında oyun oynayan 15 kişiye 61 bin 290 TL para cezası kesti. Polis ekiplerinin internet kafeye baskın gerçekleştirdiği anlar ise kameralara yansıdı.
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