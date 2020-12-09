Koronavirsten ölen babası için mevlit okuttu: Yüzlerce kişiye yemek verdi

Koronavirüse ilk yakalandığında her yanının ağrımaya başladığını ve vücuduna titreme geldiğini ifade eden Temir, vatandaşlara tedbirlere uymalarını konusunda uyarıda bulundu. Temir, “Vatandaşlarımıza kendilerine iyi bakmalarını söylüyorum. Sağlıkçılarımız ne derse onları uygulamalılar. Onların çok rolü var. Hatta hemşireye dedim ki; 'size büyük bir mükafaat gelecek. Çünkü siz beni kurtarıyorsanız.' Beni hastaneden çok güzel uğurladılar. Hepsi bir araya geldiler beni uğurladılar diye konuştu.