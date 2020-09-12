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Koronavirüslü olmasına rağmen, dükkan açtı - Sivas haberleri

Koronavirüslü olmasına rağmen, dükkan açtı: Ambulansla alınıp, KYK yurduna yerleştirildi

Sivas'ta koronavirüs teşhisi konulmasına rağmen hediyelik eşya dükkanını açıp satış yapan N.A., ambulansla alınıp, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. N.A., "Testimin pozitif olduğunu bilmiyordum. Benim haberim olmadığı halde başkalarının haberi olmuş, beni şikayet etmişler. Bilgim yoktu. Ne olacağını bilmiyorum?" dedi.

Haber Merkezi DHA
N.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla yurda götürüldü.
N.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla yurda götürüldü.

Kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde hediyelik eşya dükkanı bulunan N.A., Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı. Ancak N.A., dükkanını açarak satış yapmaya başladı. Durum polise ihbar edildi.

  • Hemen dükkana giden polis ekipleri, N.A.'yı kahvaltı yaparken görüntüledi. Ardından da sağlık ekiplerine bilgi verdi. Adrese gönderilen ambulans ile alınan N.A., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi yanında bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda yerleştirilerek, gözetim altına alındı.

DHA

"Pozitif olduğumdan haberim yoktu"


  • N.A., "Testimin pozitif olduğunu bilmiyordum. Benim haberim olmadığı halde başkalarının haberi olmuş, beni şikayet etmişler. Bilgim yoktu. Ne olacağını bilmiyorum?" dedi.

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N.A.'nın yurtta kaldığı dönemdeki tüm konaklama ve yiyecek masrafları, kendisinden tahsil edilecek.

Yolda yürürken yakalanan genç de yurda yerleştirildi


Öte yandan Kovid-19 testi pozitif olmasına rağmen dün akşam sokakta gezerken yakalanan E.A. isimli genç de aynı yurda yerleştirilerek, gözlem altına alındı.

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