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İSTANBUL

Küçük yaştaki çocuğa istismar iddiası: Baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı

Küçük yaştaki çocuğa istismar iddiası davası kapsamında, Kadir İstekli'nin ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı.

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Küçük yaştaki çocuğa istismar iddiası: Baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı
Foto/Arşiv

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerini değerlendirmesinin ardından sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G. (59) hakkında yakalama emri çıkardı.

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince dün akşam Pendik'te gözaltına alınan Kadir İ'nin ardından Yusuf Ziya G. de yakalandı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Küçük yaştaki çocuğa istismar iddiası: Duruşma tarihi öne çekildi

Ne olmuştu?

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İstekli'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in de "çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla, küçük yaştaki çocuğun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

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