Küçük yaştaki çocuğa istismar iddiası: Duruşma tarihi öne çekildi

Küçük yaştaki çocuğun istismar iddiasıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.'nin avukatı tutuklama talep etti.

Yusuf Ziya Gümüşel'in küçük yaştaki çocuk H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçlarından hazırlanan iddianameyi kabul ederek duruşma tarihini 22 Mayıs 2023 olarak belirlemesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma tarihinin öne çekilmesi için talepte bulundu.

DAVA 30 OCAK'A ALINDI

Talebi değerlendiren mahkeme, davanın ilk duruşmasının 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar verdi.

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Bu arada, mağdur H.K.G'nin avukatı mahkemeye başvurarak, tutuksuz yargılanan sanıklar Yusuf Ziya G, Fatıma G. ve Kadir İ'nin tutuklanması talebinde bulundu.

Mağdur avukatı ayrıca dosyada gizlilik kararı verilmesini istedi.

İlk duruşma 22 Mayıs’da görülecek. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Olayla ilgili H.K.G.’nin avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. H.K.G.’nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesi istedi.

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