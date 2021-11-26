​Küçükçekmece Belediyesi pandemide etkinliğe 20 milyon lira harcamış!

İsraf söylemini dilinden düşürmeyen CHP, yönettiği belediyelerde paraları etkinliklere saçıyor. CHP’li Küçükçekmece Belediyesi 2020 denetim raporunda, belediyenin geçen yıl yaptığı harcamalar incelendi. Pandemiden önce 14 milyon 500 bin lira olarak öngörülen etkinlik ve organizasyon bütçesinin, yaşanan kapanmalarla azalması gerektiği yerde arttığı ortaya çıktı. Yayınlanan rapora göre, belediyenin 2020 yılında toplam 19 milyon 125 bin lira etkinlik ve organizasyon harcaması yaptığı görüldü.

AKLA MANTIĞA UYMUYOR

Raporda, “Pandemi dönemini yaşadığımız bu süreçte Sosyal ve Kültürel organizasyonlar ve tanıtımların pandemi olmayan 2019 yılına göre her bir kalemde oldukça arttırıldığı görülmüştür. Bir salgın döneminde etkinliklerin bu kadar arttırılmış olması akla ve mantığa uygun değildir. Zaten pandemi nedeniyle faaliyetlerdeki sapmanın ve hedeflerin tutturulamadığı ifade edilmektedir. Fakat buna rağmen öngörülen 14 milyon 500 bin TL bütçe azalması beklenirken, aksine 19 milyon 125 bin TL’ye yükselmiştir. Bu da büyük bir tezat oluşturmaktadır. Yani faaliyetler planlananın çok altında kalmasına rağmen, giderler öngörülenden çok daha fazla olmuştur” ifadeleri yer aldı.

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CHP GRUBUNDAN SES YOK

Küçükçekmece Belediyesi’nin AK Partili meclis üyeleri, konuyu belediye meclisi gündemine taşıdı. CHP’li Kemal Çebi’nin başkanlığını yaptığı yönetime, kapanmaların olduğu pandemi döneminde yaklaşık 20 milyon liralık etkinlik ve organizasyon harcamasının nereye yapıldığı soruldu. “İnternet üzerinden etkinlikler yaptık” demekle yetinen CHP grubu, 20 milyon liralık devasa bütçeyle internet üzerinden hangi etkinliklerin yapıldığı konusunda sessiz kaldı. 20 milyon liranın nereye harcandığı belirsizliğini koruyor.

GÜNDEM CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'ye HDP kongresi hatırlatması