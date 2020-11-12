CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'ye HDP kongresi hatırlatması

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin, ilçedeki bir parkta yaptığı yenileme çalışmasında kullandığı işaretler ve renkler, terör örgütü YPG paçavrasına benzerliği nedeniyle tepki toplamıştı.
GÜNDEM
Küçükçekmece'de parktaki skandalla ilişkin terör soruşturması yapılıyor
Konuya ilişkin açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, eleştirileri ‘insafsızca’ bulduğunu söyleyerek “Tamamen iyi niyetle konulmuştur” dedi.
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00:39
HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde partililer "Yaşasın Rojava direnişi" sloganı attı
HDP'nin Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandala sahne oldu. Kongrenin yapılacağı alana ulaşan partililer, salona 'Yaşasın Rojava direnişi' sloganlarıyla giriş yaptı.
Terör örgütü lehine sloganlar atıldı
Vatandaşlar, CHP’li başkana, 2019’da HDP'nin Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi’nin görüntüleriyle tepki gösterdi. HDP’nin kullanımına verilen salonda, PKK paçavraları açılmış, terör örgütü lehine sloganlar atılıp, saygı duruşundan bulunulmuştu.
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00:22
HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde teröristler için ant içildi
HDP'nin Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandala sahne oldu. Terör örgütü lehine sloganların atıldığı kongrede, eli kanlı teröristler için önce saygı duruşunda bulunuldu ardından da ant içildi.