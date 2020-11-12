CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'ye HDP kongresi hatırlatması

Ekonomi

Bir binanın kentsel dönüşümü nasıl yapılır?

Son yıllarda ardı arkası kesilmeyen depremler sonrası birçok riskli yapı çökerek insanların hayatlarını kaybetmesine neden oluyor. Beklenen İstanbul depremi de İstanbulluları korkutmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar riskli yapılardan kurtulmak için kentsel dönüşüm seçeneğini değerlendiriyor. Peki, bir binanın kentsel dönüşümü nasıl yapılır?