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Gündem CHPli Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebiye HDP kongresi hatırlatması
İSTANBUL

CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'ye HDP kongresi hatırlatması

CHP’li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, PKK sembollü park üzerinden yapılan eleştirilere tepki göstererek "insafsızca" dedi. Belediye tarafından, HDP’nin kongresi için verilen salonda PKK paçavralarının açılmasını hatırlatan vatandaşlar, Çebi'ye tepki gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin, ilçedeki bir parkta yaptığı yenileme çalışmasında kullandığı işaretler ve renkler, terör örgütü YPG paçavrasına benzerliği nedeniyle tepki toplamıştı.

Küçükçekmece'de parktaki skandalla ilişkin terör soruşturması yapılıyor
GÜNDEM
Küçükçekmece'de parktaki skandalla ilişkin terör soruşturması yapılıyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, eleştirileri ‘insafsızca’ bulduğunu söyleyerek “Tamamen iyi niyetle konulmuştur” dedi.

HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde partililer
OYNAT 00:39
HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde partililer "Yaşasın Rojava direnişi" sloganı attı
HDP'nin Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandala sahne oldu. Kongrenin yapılacağı alana ulaşan partililer, salona 'Yaşasın Rojava direnişi' sloganlarıyla giriş yaptı.

Terör örgütü lehine sloganlar atıldı

Vatandaşlar, CHP’li başkana, 2019’da HDP'nin Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi’nin görüntüleriyle tepki gösterdi. HDP’nin kullanımına verilen salonda, PKK paçavraları açılmış, terör örgütü lehine sloganlar atılıp, saygı duruşundan bulunulmuştu.

HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde teröristler için ant içildi
OYNAT 00:22
HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde teröristler için ant içildi
HDP'nin Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandala sahne oldu. Terör örgütü lehine sloganların atıldığı kongrede, eli kanlı teröristler için önce saygı duruşunda bulunuldu ardından da ant içildi.


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