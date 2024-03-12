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Külliye'de diplomasi trafiği: Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, Filipinler, Yunanistan, Burundi ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

18:37 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 18:49 - 12/03/2024 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı sonrası büyükelçiler ile ayrı ayrı görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı sonrası büyükelçiler ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej'i, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto'yu, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka ile Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Arnavutluk Büyükelçisi Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Bizakis, Burundi Büyükelçisi NTureka, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo ile ayrı ayrı görüştü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 ülkeye büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarından dikkat çeken isim ise Ahmet Misbah Demircan oldu. Eski Beyoğlu Belediye Başkanı ve Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Tunus Büyükelçiliğine atandı. Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçiliğine Emrullah İşler; Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy; Portekiz Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine de Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Haldun Koç atandı. Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Cenk Uraz atandı.

#Büyükelçi
#Ankara
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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