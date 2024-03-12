Külliye'de diplomasi trafiği: Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 ülkeye büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarından dikkat çeken isim ise Ahmet Misbah Demircan oldu. Eski Beyoğlu Belediye Başkanı ve Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Tunus Büyükelçiliğine atandı. Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçiliğine Emrullah İşler; Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy; Portekiz Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine de Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Haldun Koç atandı. Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Cenk Uraz atandı.