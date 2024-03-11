Türkiye ile Yunanistan arasında diyalog toplantısı: İş birliği için ortak taahhütler yinelendi

Ankara-Atina hattında ilişkilerin normalleşmesine yönelik diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou bugün Ankara'da istişarelerde bulundu.
İş birliği geliştirilecek
İki ülke, iş birliğini geliştirme konusundaki ortak taahhütlerini yineledi.
Miçotakis Türkiye'ye gelecek
Toplantıda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ziyaretinin ayrıntıları da görüşüldü.
"Bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı"
Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında gerçekleşen toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou, 11 Mart 2024 tarihinde Ankara’da düzenli siyasi diyalog toplantısını gerçekleştirmiştir.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alınmıştır.
Her iki taraf da, iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz aralık ayında Atina'da imzalanan Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası işbirliği alanlarında geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yinelemişlerdir.
Başbakan Miçotakis'in ülkemize yapması öngörülen ziyaretin hazırlıklarını ele almışlar ve ikili ilişkilerin tüm veçhelerini içerecek şekilde mevcut diyalog kanallarında şimdiye kadar kaydedilen gelişmeleri değerlendirmişlerdir."
Atina Bildirgesi'nin devamı niteliğinde
İstişare toplantısı, 7 Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde imzalanan Atina Bildirgesi'nin devamı niteliği de taşıyor.