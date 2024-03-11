Türkiye ile Yunanistan arasında diyalog toplantısı: İş birliği için ortak taahhütler yinelendi

Her iki taraf da, iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz aralık ayında Atina'da imzalanan Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası işbirliği alanlarında geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yinelemişlerdir.