Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine getirildi.
Önal'dan boşalan BM Temsilciliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız atandı. Diplomatlara yeni görevleri tebliğ edildi.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal kimdir?
Sedat Önal 11 Ağustos 1963 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirdi. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürüttü. 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne başkanlık etti. 2018 yılında Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu. Sedat Önal, Figen Önal ile evlidir.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız kimdir?
Ahmet Yıldız, 23 Ocak 1964 yılında dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. 1989 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda görevler üstlenmiştir. 2000-2002 ve 2005-2006 yıllarında Şam Büyükelçiliği'nde birinci müsteşar, 2004-2005 yıllarında Riyad Büyükelçiliği'nde birinci müsteşar olarak görev yapmıştır. 2006-2008 yılları arasında ise Cidde Başkonsolosluğu görevini ifa etmiştir. 2008-2009 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Irak Dairesi Başkanı ve 2009-2011 yıllarında da Musul Başkonsolosu olmuştur.
2011-2014 yıllarında Saraybosna büyükelçiliği yapmıştır. 1 Temmuz 2014 itibarıyla Başbakan başdanışmanı olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle, Cumhurbaşkanlığı dışişlerinden sorumlu başdanışmanı olmuştur. Ayrıca başdanışmanlık görevi esnasında Dış Politika Danışma Kurulu üyesi olarak da görev yapmıştır. 29 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakan yardımcısı olmuş, 26 Nisan 2018 tarihinde milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etmiştir. TBMM 27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkan Yardımcısı ve Türk Grubu başkanı olmuştur. 22 Haziran 2023 tarihinde Dışişleri Bakan yardımcısı olmuştur.
İngilizce ve Arapça bilen Ahmet Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.