Kültür-sanat etkinlikleri dolu dolu geçti

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nca “Diyarbakır’da Ramazan Bir Başka” mottosuyla hazırladığı takvimde Ramazan sohbetleri adı altında bir dizi söyleşinin yanı sıra meddah gösterilerinin de yapıldığı takvimde çocuk ve yetişkinlere yönelik tiyatro etkinliklerine de yer verildi. Ramazan ayının son haftasında Ulu Camii’de Enderun Usulü Teravih Namazı gerçekleştirildi. Ünlü masal anlatıcısı “Yusuf Duru”nun anlatımıyla Meddah Hikâyeleri gösterisi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde çocuklar için sahnelendi.

DİN ÇOCUKLARA SEVDİRİLİYOR

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nca Ramazan takviminde Ramazan sohbetleri etkinlikleri kapsamında Yazar Merve Gülcemal söyleşi gerçekleştirdi. Yazar Gülcemal programda ebeveynlerin çocuklara dini sevdirmesi konusunu anlattı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nca “Diyarbakır’da Ramazan Bir Başka” mottosuyla hazırlanan takvimde Ramazan sohbetleri etkinlikleri kapsamında Akademisyen, Yazar Vehbi Vakkasoğlu söyleşi gerçekleştirdi. “Ramazan Medeniyeti” konulu söyleşide Vehbi Vakkasoğlu, Ramazan ayının toplumdaki önemini anlattı.

Ahmet Şimşirgil (solda), Ali İhsan Su (sağda).

AHMET ŞİMŞİRGİL’E SUR KAPISI ANAHTARI

Ramazan sohbetleri etkinlikleri kapsamında tarihçi, yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Osmanlı tarihine ışık tuttu. Söyleşiye Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi’nin eşi Meryem Çiftçi de katıldı. Söyleşide Osmanlı tarihine değinen Şimşirgil’e, etkinliğin ardından Vali Su’nun eşi Zeliha Su tarafından Sur kapılarının temsili anahtarı hediye edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Yazar Bekir Develi, bir söyleşi gerçekleştirdi.

MEDDAH İLE KEYİFLİ GECE

Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında Meddah Yusuf Duru sevenleriyle buluştu. Meddahlığın son temsilcilerinden biri olan Duru, halk hikâyeleri, menkıbeler ve tarihten nükteler ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Bilgievi öğrencilerine Ramazan hediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgievleri’nde eğitim gören öğrencilere Ramazan ayına özel olarak hazırlanan eğitici ve öğretici “Ramazan Günlüğüm” adlı kitabı hediye etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bilgievlerinde, öğrenciler için On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı dolayısıyla farklı etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgievi’nde eğitim gören öğrencilere ‘’Ramazan Günlüğüm’’ adlı kitap hediye edildi. Öğrenciler; Ramazan Ayı’nın her günü için ayrı değer ve sorumlulukların yer aldığı kitabı okuyarak ayetler, hadisler, siyer ve esmaül hüsna hakkında çok daha fazla bilgi öğrenebilecek.

‘El Ele Mağazası’nda halka VIP hizmet

Depremden etkilenen 7 bin 500 kişinin giyim, hijyen malzemeleri ve diğer birçok ihtiyacını karşılayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri aileleri tek tek içeri alarak yakından ilgilendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren El Ele Butik Mağazası’nda depremzedelerin ihtiyaçları gideriliyor. Dağkapı Meydanı Yer Altı Çarşısı’nda bulunan merkezde depremde evleri hasar gören, yurtta kalan ailelere yardım yapıldı. Daha önce tespit edilen 7 bin 500 kişiye personel tarafından kıyafet, battaniye, iç çamaşırı, hijyen malzemeleri, namaz seti, gıda, yatak, perde, halı, bebek bezi, mama dağıtımı gerçekleştirildi. Yoğunluk oluşmaması için aileleri tek tek içeri alan görevliler, depremzedelerle yakından ilgilenerek ihtiyaç duydukları malzemeleri kendilerine teslim etti.







