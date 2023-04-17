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RAMAZAN HABERLERİ

Bu iftar sevgi dolu

Emine Erdoğan, sevgi evlerinde kalan çocuklarla iftarda buluştu. Çocuklarla tek tek ilgilenip sohbet eden Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İftar soframız sevgi evlerimizde kalan çocuklarımız için kuruldu. Yankılanan neşeli gülüşleri, en büyük hazinemiz” ifadelerini kullandı.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Bu iftar sevgi dolu
mine Erdoğan, sevgi evlerinde kalan çocuklarla iftarda buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, devlet koruması altında sevgi evlerinde kalan çocuklarla Devlet Konukevi Huber Yerleşkesi’nde iftarda bir araya geldi. Çocukları kapıda karşılayan Emine Erdoğan, onlarla tek tek ilgilenip sohbet etti. İftar öncesinde Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’la geleneksel Ramazan eğlencesi Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterisini izleyen çocuklar doyasıya eğlendi. Emine Erdoğan ve Yanık, programda 5 ila 15 yaş arasındaki yaklaşık 30 çocukla iftar yaptı.

MEKTUP GÖNDERDİ

Çocuklardan biri, iftar sırasında Emine Erdoğan’ın yanına gelip yazdığı mektubu ve minik bir oyuncağı verdi. Bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaştırılmasını isteyen çocuk, “Lütfen bunu Cumhurbaşkanı’mıza okutun, hediyemi de verin, benden selam söyleyin” dedi. Emine Erdoğan da mektubunu ve selamını bizzat ileteceğine dair söz verdi.

GÜLÜŞLERİ EN BÜYÜK HAZİNEMİZ

Emine Erdoğan, çocuklarla iftarda bir araya geldiği programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, çocukluğun hayat defterinin, her şeyin sevgi ile yazılabileceği ilk sayfası olduğunu belirterek, mutlu, umutlu ve güven dolu cümlelerle yazılmış bir çocukluğun her çocuğun hakkı olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “İftar soframız sevgi evlerimizde kalan çocuklarımız için kuruldu. Birlikte Hacivat ile Karagöz gölge oyununu izledik. Yankılanan neşeli gülüşleri, en büyük hazinemiz. Bu vesileyle, yüreklerini devlet himayesindeki çocuklarımıza sonsuz sevgi ile açan bütün koruyucu ailelerimize teşekkür ediyorum. Tüm kalbimle, insanlığın emaneti olan melek çocuklarımızı, kanatları altına alan koruyucu aile sayımızın artmasını diliyorum. Tüm çocuklarımızı sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Her birinin mesajını Başkan dedelerine mutlulukla ulaştıracağım.”


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