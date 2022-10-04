Gündem Kuran-ı Kerime saygısızlık yapan iki şüpheli adliyeye sevk edildi
İZMİR

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren iki kişi, o anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı belirlenip, gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Kuran-ı Kerime saygısızlık yapan iki şüpheli adliyeye sevk edildi
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan 2 şüpheli adliyede.

Çiğli'de 26 Eylül'de bir evde içki içen 1 kişi, Kur'an-ı Kerim'i yırtıp, ateşe verdi. Karşısındaki kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca tepki çekti. Görüntülerde, şüphelilerin İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretleri de yer aldı.

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Şikayetler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kuran'ı yırtan kişinin B.Ç., kameraya alan kişinin ise M.A.D. olduğu belirlendi. B.Ç. ve M.A.D., Çiğli'deki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar" dedi. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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