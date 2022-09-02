CHP İzmir Milletvekili Kani Beko Kur'an kurslarından rahatsız oldu

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirerek tepki çeken bir açıklama yaptı.

DİN EĞİTİMİNİ 'ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ' DİYE TANIMLADI

Beko, Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki çocuklara dini eğitim vermesi orta çağ zihniyeti olduğunu söyleyen Beko, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum hem laik ve bilimsel düşünceye, hem pedagojiye, hem de vicdan özgürlüğüne aykırıdır. Milli Eğitimi bir kenara atarak eğitime dahil edilen Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki kreş çocuklarına nasıl tebelleş olmaya çalıştığını görüyoruz. AKP iktidarı Cumhuriyet kazanımlarına savaş açmış bir şekilde oluşturduğu politikaları sonucunda milli güvenlik, adalet ve en son eğitim sisteminin yapısını bozarak bitirmek istiyor. Ülkeyi Taliban Afganistan'ına çevirerek yönetme arzusu içindeler."

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GÜNDEM CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: Meclis Kur'an okunacak yer değil