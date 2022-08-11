Yine CHP yine heykel: Konak Belediyesi büst açılışı yaptı

Muharrem İnce: Şerefim üzerine yemin ederim Merdan Yanardağ CHP ve İYİ Parti'den düzenli para alıyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Halk TV, KRT ve Tele1 kanallarının CHP ile İYİ Parti tarafından maaşa bağlandığını öne sürdü. Daha sonra bir açıklama daha yaparak Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a yüklenen İnce, 'Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık... Önce bunu açıkla tetikçiliği bırak' dedi.





