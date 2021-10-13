Yine CHP yine heykel hizmeti! Ankara Büyükşehir Belediyesi anıt yarışması düzenliyor

Heykel belediyeciliği ile bilinen Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığı, icraatlerine devam ediyor. Bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığınca Dikmen Çaldağ bölgesinde, Cumhuriyet'in 100. yılına özer bir anıt inşa etmek için yarışma süreci başlatıldı.

"2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı Yarışması"nın taslak şartnamesini hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayına kadar Türkiye'nin dört bir yanından başvuruları kabul edecek.

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KAZANAN PROJENİN HEYKELİ DİKİLECEK

Yarışmayı kazanan anıt, Atatürk'ün Ankara'ya ilk giriş yaptığı nokta olarak bilinen Çankaya ilçesindeki Dikmen Çaldağ bölgesine inşa edilecek.

Açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, kasım ayında ilana çıkmayı planladıklarını ve mayıs ayına kadar eserleri teslim alacaklarını söyledi.

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FOTOĞRAF 10 CHP'li Bolu Belediyesi yapılması planlanan ayı heykelinin tepki çekmesinin ardından nisan ayında Demokrasi Meydanı'na kızıl geyik heykelleri yerleştirdi. Kızıl geyik heykellerinin boynuzları, 4 kez kırıldı. Heykeller, onarım yapıldıktan sonra yeniden yerlerine koyuldu. Sıklıkla heykellerin kırılması nedeniyle belediye tarafından kameralı önlem alındı. Demokrasi Meydanı'nda bulunan, belediyeye ait kameraların yönü, heykellere doğru çevrildi ayrıca yanlarına da 'Kızıl geyik heykelleri 24 saat kamera ile izlenmektedir' yazılı levhalar yerleştirildi. Böylece geyik boynuzlarının tekrar kırılmaması için önlem alındı. CHP'li Bolu Belediyesi'nin geyik heykellerine kameralı takip Bolu'da, belediye tarafından Demokrasi Meydanı'na yerleştirilen 3 kızıl geyik heykelinin 4 kez boynuzlarının kırılmasının ardından güvenlik kameralı önlem alındı. Geyiklerin yanına da kamera olduğuna dair uyarı yazısı asıldı.

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