Gündem Yine CHP yine heykel hizmeti Ankara Büyükşehir Belediyesi anıt yarışması düzenliyor
ANKARA

Yine CHP yine heykel hizmeti! Ankara Büyükşehir Belediyesi anıt yarışması düzenliyor

En büyük icraatleri heykel dikmek olan ve heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor. Son olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel heykel yarışması düzenlediğini duyurdu. Yarışmayı kazanan anıtın, Çankaya ilçesindeki Dikmen Çaldağ bölgesine inşa edileceği bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Yine CHP yine heykel hizmeti! Ankara Büyükşehir Belediyesi anıt yarışması düzenliyor
Heykelin dikileceği alan.

Heykel belediyeciliği ile bilinen Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığı, icraatlerine devam ediyor. Bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığınca Dikmen Çaldağ bölgesinde, Cumhuriyet'in 100. yılına özer bir anıt inşa etmek için yarışma süreci başlatıldı.

"2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı Yarışması"nın taslak şartnamesini hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayına kadar Türkiye'nin dört bir yanından başvuruları kabul edecek.

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KAZANAN PROJENİN HEYKELİ DİKİLECEK

Yarışmayı kazanan anıt, Atatürk'ün Ankara'ya ilk giriş yaptığı nokta olarak bilinen Çankaya ilçesindeki Dikmen Çaldağ bölgesine inşa edilecek.

Açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, kasım ayında ilana çıkmayı planladıklarını ve mayıs ayına kadar eserleri teslim alacaklarını söyledi.

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CHP'li Bolu Belediyesi'nin geyik heykellerine kameralı takip
FOTOĞRAF 10
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CHP'li Bolu Belediyesi yapılması planlanan ayı heykelinin tepki çekmesinin ardından nisan ayında Demokrasi Meydanı'na kızıl geyik heykelleri yerleştirdi.
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Kızıl geyik heykellerinin boynuzları, 4 kez kırıldı.
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Heykeller, onarım yapıldıktan sonra yeniden yerlerine koyuldu.
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Sıklıkla heykellerin kırılması nedeniyle belediye tarafından kameralı önlem alındı.
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Demokrasi Meydanı'nda bulunan, belediyeye ait kameraların yönü, heykellere doğru çevrildi ayrıca yanlarına da 'Kızıl geyik heykelleri 24 saat kamera ile izlenmektedir' yazılı levhalar yerleştirildi.
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Böylece geyik boynuzlarının tekrar kırılmaması için önlem alındı.
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CHP'li Bolu Belediyesi'nin geyik heykellerine kameralı takip
Bolu'da, belediye tarafından Demokrasi Meydanı'na yerleştirilen 3 kızıl geyik heykelinin 4 kez boynuzlarının kırılmasının ardından güvenlik kameralı önlem alındı. Geyiklerin yanına da kamera olduğuna dair uyarı yazısı asıldı.


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