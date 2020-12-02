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Gündem Ankara Büyükşehir Belediyesiden heykel yapımına 1,5 milyon lira
ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'den heykel yapımına 1,5 milyon lira

Göreve geldikten sonra heykellerin düzenli olarak yıkatılması için talimat veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, yeni heykellere 1,5 milyon liralık pay ayırdığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
Mansur Yavaş'ın heykel yapımına 1,5 milyon lira bütçe ayırdığı ortaya çıktı.
Mansur Yavaş'ın heykel yapımına 1,5 milyon lira bütçe ayırdığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevine geldikten sonra ilk iş olarak geçmişle hesaplaşmaya başladı. Kentin farklı noktalarındaki bazı yapıları kaldırtan Yavaş, heykellerin de düzenli olarak yıkatılması için talimat verdi.Gece yarısı yapılan heykel temizlikleri sosyal medya üzerinden Ankaralılara dev hizmet gibi sunuldu.

Yeni heykellere 1.5 milyon TL bütçe

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin heykel konusundaki hassasiyeti, 2020 mali bütçesine de yansıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Mali Yılı Bütçesi'ne bakıldığında 106. sayfadaki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Rapora göre; belediye bütçesinde 1,5 milyon lira "heykel yapımı" için ayrıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ünal: Yavaş'ın bizden istediği parayla Ankara'nın değil asbestli, yeni boruları bile değiştirilir
OYNAT 03:56
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ünal: Yavaş'ın bizden istediği parayla Ankara'nın değil asbestli, yeni boruları bile değiştirilir
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın asbestli borularla ilgili çalışmasına AK Parti grubunun engen olduğu iddialarına cevap verdi. yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Ünal, şu ifadeleri kullandı: Pandemi gündemiyle toplanan belediye meclisinde bu konuyu gündeme getirdiler. Borçlanma için istenen rakam 350 milyon lira. Söz konusu asbestli boruları değiştirme işinin maliyeti ise 20 milyon lira. 350 milyon lira ile Ankara'nın yeni borularının bile değişimi yapılır. ASKİ'nin bütçesi 3 milyar TL. 20 milyon küçük bir rakam. Bu yapılanlar algı operasyonundan başka bir şey değil.

CHP'li Çankaya Belediyesi'nden Ankara'ya yeni Atatürk heykeli
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Heykel talimatı Kılıçdaroğlu'ndan

Ensonhaberin haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından Mansur Yavaş'a ilk olarak heykel talimatı vermişti. CHP Lideri, "Mansur Bey'e; Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Şinasi ve Rıfat Horozcu’nun fötr şapkalı meşhur fotoğrafını gösterdim ve bunun heykelinin yapılmasını önerdim. Melih Cevdet Anday da o fotoğrafa çok güzel bir şiir yazmıştır.” şeklinde açıklama yapmıştı.

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