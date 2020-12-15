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Gündem CHPli Bilecik Belediyesinin gündemi heykel boyutu Gerçeğine birebir uygun yaptık
BİLECİK

CHP’li Bilecik Belediyesi’nin gündemi heykel boyutu: Gerçeğine birebir uygun yaptık

Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezindeki bir parkta, Atatürk ve çeşitli hayvanların heykellerinin açılışı gerçekleştirilmişti. Ayı heykelinin, Atatürk heykelinden daha büyük olduğuna yönelik eleştiriler gelmesi üzerine açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, “Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır. Atatürk için de geçerlidir. Atatürk heykeli bire bir Atatürk’ün kendi boyutundadır” dedi.

Haber Merkezi İHA
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin

CHP’li Bilecik Belediyesi’nin Başkanı Semih Şahin, şehir merkezindeki Atatürk Parkı’nda, ‘Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar’ isimli heykelle, çeşitli hayvanların heykellerinin açılışını gerçekleştirmişti.

CHP'li Bilecik Belediyesi'nden yeni heykel açılışı
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CHP'li Bilecik Belediyesi'nden yeni heykel açılışı

Açılış sonrası, parkın içinde bulunan ayı heykeli karşısında Atatürk heykelinin küçük kaldığı eleştirisi yapıldı.


Ayı heykelinin eleştirilmesine cevap veren Bilecik Belediye Başkanı Şahin, “Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır. Yine diğerleri için de geçerlidir. Atatürk için de geçerlidir. Atatürk heykeli bire bir Atatürk’ün kendi boyutundadır. Çocuklar, insanlar Atatürk’ü kendine yakın hissetsin diye kasti olarak böyle yapılmıştır. Ayının gerçek boyu neyse o boydadır, tilki de o boydadır, geyik de o boydadır” dedi.

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