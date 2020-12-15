CHP’li Bilecik Belediyesi’nin gündemi heykel boyutu: Gerçeğine birebir uygun yaptık

CHP’li Bilecik Belediyesi’nin Başkanı Semih Şahin, şehir merkezindeki Atatürk Parkı’nda, ‘Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar’ isimli heykelle, çeşitli hayvanların heykellerinin açılışını gerçekleştirmişti.

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Açılış sonrası, parkın içinde bulunan ayı heykeli karşısında Atatürk heykelinin küçük kaldığı eleştirisi yapıldı.

Ayı heykelinin eleştirilmesine cevap veren Bilecik Belediye Başkanı Şahin, “Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır. Yine diğerleri için de geçerlidir. Atatürk için de geçerlidir. Atatürk heykeli bire bir Atatürk’ün kendi boyutundadır. Çocuklar, insanlar Atatürk’ü kendine yakın hissetsin diye kasti olarak böyle yapılmıştır. Ayının gerçek boyu neyse o boydadır, tilki de o boydadır, geyik de o boydadır” dedi.

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