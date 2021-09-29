CHP heykele doymuyor: Altın Portakal Film Festivali için şehrin her yerine 58 heykel diktiler

Altın Portakal Film Festivali için şehrin her yerine 58 Venüs heykeli dikildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 58'incisi gerçekleşecek olan Altın Portakal Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Altın Portakal Film Festivali’nin geldiği, kente dikilen heykellerle anlaşılıyor.

Antalyalılarla birlikte yerli ve yabancı birçok misafiri ağırlayacak olan festival için kentte peyzaj çalışmaları yürütüldü.

OYNAT 01:34 CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın heykel mutluluğu: Paralar bunlar için harcanacak Bodrum Belediyesinin CHP'li Başkanı Ahmet Aras, heykel açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Bu heykeli yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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KENT, VENÜS HEYKELLERİYLE DOLDURULDU

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir yandan da festivalin sembolü olan Venüs heykellerini kentin belirli noktalarına yerleştirdi.

FOTOĞRAF 7 Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor. Hergün bir belediye heykel açılışıyla kendiyle yarışır hale geldi. Bugün de CHP'li belediyeler bu yarışta bir güne 2 heykel sığdırırken günün ilk heykel haberi ise CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden... Aydın Kuşadasın'da CHP'li belediye ilçede Güzelçamlı Mahallesi’ndeki Sabahattin Ali Sokak’ta yürüttüğü yayalaştırma çalışmasını tamamladı. Çalışmalar kapsamında sokak, ilk olarak motorlu araç trafiğine kapatıldı. Yürüyüş yolları yapılarak, peyzaj çalışması gerçekleştirilen sokağa son olarak Sabahattin Ali’nin heykeli yerleştirildi. Heykeltıraşlar Melahat Olçum Şahin ve Gülcan Erçin tarafından 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan heykelin açılışı için bir tören düzenlendi. Törene çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol, Hasan Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Tozoğlu, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, CHP Kuşadası Güzelçamlı Mahalle Komisyonu Sözcüsü Ali Özer ve usta kalem Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali katıldı. Geçtiğimiz yıl kanser tedavisi gören 75 yaşındaki Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Bekir Coşkun'un ölümünden sonra CHP'den, yazar için heykel kararı gelmişti. Uzun uğraşlar sonucu çalışmalarını tamamlayan CHP'li Karşıyaka Belediyesi de ilçede Bekir Coşkun adındaki parka, yazarın heykelini koyarak açılış gerçekleştirdi. CHP'li belediyeler heykel yarışına girdi: Bir günde iki heykel açılışı yaptılar En büyük icraatleri heykel dikmek olan CHP'li belediyeler adeta yarışa girdi. İzmir ve Aydın'da peş peşe yapılan açılışlarla, vatandaşlara iki heykel kazandırıldı. Kuşadasın'da Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Sabahattin Ali Sokak'ta yürüttüğü yayalaştırma çalışmasını tamamladı. Çalışmalar kapsamında sokak, ilk olarak motorlu araç trafiğine kapatıldı. CHP'li Karşıyaka Belediyesi de ilçede Bekir Coşkun adındaki parka, yazarın heykelini koyarak açılış gerçekleştirdi. BiP'te paylaş

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