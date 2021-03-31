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MERSİN

CHP'li belediyelerin heykel yarışı tam gaz: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yeni 'heykel hizmeti'

Belediyecilikte yaptığı 'heykel hizmetleriyle' gündeme gelen CHP yönetimleri, birbirinden ilginç heykellerle vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'okuyan çocuk' heykelleriyle gündeme geldi.

Haber Merkezi DHA
CHPli belediyelerin heykel yarışı tam gaz: Mersin Büyükşehir Belediyesinden yeni heykel hizmeti
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hedefi, 'heykellerle' çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak.

CHP'li belediyeler heykel alanındaki çalışmalarından vazgeçmiyor.

Daha önce de yaptırdıkları heykellerle gündeme gelen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'heykel hizmetlerine' yenilerini ekledi.

KENTİN BİR ÇOK YERİNE KONULACAK

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak' amacıyla 'okuyan çocuk heykellerini' kentin farklı noktalarına yerleştiriyor.

Park ve Bahçeler Dairesi’nde görevli Heykeltıraş Okan Apak ve Serdal Özdemir, Adnan Menderes Bulvarı Mersin Marina karşısındaki Bölge Park içerisinde oluşturulan okuma alanına özel olarak, okuyan çocuk heykelleri hazırladı.

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