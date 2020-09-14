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Gündem Kadıköy Belediyesindeki heykel FETÖ elebaşına benzerliğiyle sosyal medyanın gündeminde
İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi'ndeki heykel FETÖ elebaşına benzerliğiyle sosyal medyanın gündeminde

Belediyecilikte yaptığı heykeller ile gündeme gelen CHP yönetimleri, birbirinden ilginç heykellerle vatandaşları şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak Kadıköy Belediyesi ana binasının giriş kısmında sergilenen heykel, FETÖ elebaşına benzerliği ile tepki topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Heykelin Kadıköy Belediyesi'nin giriş koridorunda yer aldığı belirtiliyor.
Heykelin Kadıköy Belediyesi'nin giriş koridorunda yer aldığı belirtiliyor.

Heykel belediyeciliği ile bilinen Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığı, icraatlerine devam ediyor. İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'ndeki heykel, FETÖ elebaşı benzerliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

2015 yılında ahşaptan yapıldığı belirtilen heykel, Kadıköy Belediyesi ana binasının giriş kısmında sergileniyor.

Heykel için herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.

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