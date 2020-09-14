Kadıköy Belediyesi'ndeki heykel FETÖ elebaşına benzerliğiyle sosyal medyanın gündeminde

Heykel belediyeciliği ile bilinen Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığı, icraatlerine devam ediyor. İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'ndeki heykel, FETÖ elebaşı benzerliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kadıköy belediyesinin girişinde bu heykel... ne anlam ifade ediyor olabilir pic.twitter.com/kVtn12zYhQ
Kadıköy belediyesinin girişinde bu heykel... ne anlam ifade ediyor olabilir pic.twitter.com/kVtn12zYhQ— Kubancan (@gkuban) September 12, 2020
2015 yılında ahşaptan yapıldığı belirtilen heykel, Kadıköy Belediyesi ana binasının giriş kısmında sergileniyor.
Heykel için herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.
Kadıköy Belediyesi'nin giriş koridorunda böyle bir heykel var mı?@kadikoybelediye @serdildara @herkesicinCHP @kilicdarogluk pic.twitter.com/aJ9IcLxNRQ
Kadıköy Belediyesi'nin giriş koridorunda böyle bir heykel var mı?@kadikoybelediye @serdildara @herkesicinCHP @kilicdarogluk pic.twitter.com/aJ9IcLxNRQ— Belediye Medyası (@BelediyeMedyasi) September 14, 2020