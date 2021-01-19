İzmit'te Atatürk'e benzemediği için yenisi yapılan heykel krize neden oldu

Yeni heykeli de Atatürk'e benzemediği için tartışma yarattı.

CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet'in başkan olduğu İzmit Belediyesi'nde Sanat Sokağı'ndaki Atatürk heykeli eylül ayında beğenilmeyince kaldırıldı. Belediye yeni heykeli yapmak için iki günlük halk oylaması yaptı, seçim sandığı kurdu.

Belediye oylamanın sonucunu açıklamadı ama yaklaşık üç ay sonra dört farklı heykelden 2 numaralı heykeli yaptırıp yerine koydu.

Yeni heykel de beğenilmedi

CHP'nin yaptığı Atatürk heykeli tepki topladı. Mustafa Kemal Atatürk'e benzetilemeyen heykel nedeniyle eleştiri okları belediyeye çevrildi.

GÜNDEM İzmit Belediyesi'nin dikeceği yeni heykel için halk oylaması yapıldı

Eski heykel

Akrabasına bile benzemiyor

İzmit Sanayi Mahalli Muhtarı İsmail Moğultay söz konusu heykel için, "Maalesef ki Atatürk'ün uzak akrabasına bile benzemiyor. Atamızın heykelini neden bu hale getirdi bu heykel tıraş" diye yazdı.

Yeni heykel

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