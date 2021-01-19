İzmit'te Atatürk'e benzemediği için yenisi yapılan heykel krize neden oldu

CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet'in başkan olduğu İzmit Belediyesi'nde Sanat Sokağı'ndaki Atatürk heykeli eylül ayında beğenilmeyince kaldırıldı. Belediye yeni heykeli yapmak için iki günlük halk oylaması yaptı, seçim sandığı kurdu.
- Belediye oylamanın sonucunu açıklamadı ama yaklaşık üç ay sonra dört farklı heykelden 2 numaralı heykeli yaptırıp yerine koydu.
Yeni heykel de beğenilmedi
CHP'nin yaptığı Atatürk heykeli tepki topladı. Mustafa Kemal Atatürk'e benzetilemeyen heykel nedeniyle eleştiri okları belediyeye çevrildi.
Akrabasına bile benzemiyor
İzmit Sanayi Mahalli Muhtarı İsmail Moğultay söz konusu heykel için, "Maalesef ki Atatürk'ün uzak akrabasına bile benzemiyor. Atamızın heykelini neden bu hale getirdi bu heykel tıraş" diye yazdı.