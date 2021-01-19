Gündem İzmitte Atatürke benzemediği için yenisi yapılan heykel krize neden oldu
KOCAELİ

İzmit'te Atatürk'e benzemediği için yenisi yapılan heykel krize neden oldu

CHP'li İzmit Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Sanat Sokağı'ndaki Atatürk heykeli yapılmasına karar vermiş, tasarlanan alternatifler halk oylamasına sunulmuştu. Beğenilmediği için kaldırılan heykelin yerine yenisi sonu yine hüsranla bitti. İkinci heykelin de Atatürk'e benzememesi vatandaşlardan tepki topladı. İzmit Sanayi Mahalli Muhtarı İsmail Moğultay'dan "Maalesef ki Atatürk'ün uzak akrabasına bile benzemiyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni heykeli de Atatürk'e benzemediği için tartışma yarattı.
Yeni heykeli de Atatürk'e benzemediği için tartışma yarattı.

CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet'in başkan olduğu İzmit Belediyesi'nde Sanat Sokağı'ndaki Atatürk heykeli eylül ayında beğenilmeyince kaldırıldı. Belediye yeni heykeli yapmak için iki günlük halk oylaması yaptı, seçim sandığı kurdu.

  • Belediye oylamanın sonucunu açıklamadı ama yaklaşık üç ay sonra dört farklı heykelden 2 numaralı heykeli yaptırıp yerine koydu.

Yeni heykel de beğenilmedi

CHP'nin yaptığı Atatürk heykeli tepki topladı. Mustafa Kemal Atatürk'e benzetilemeyen heykel nedeniyle eleştiri okları belediyeye çevrildi.

İzmit Belediyesi'nin dikeceği yeni heykel için halk oylaması yapıldı
GÜNDEM
İzmit Belediyesi'nin dikeceği yeni heykel için halk oylaması yapıldı

Eski heykel

Akrabasına bile benzemiyor

İzmit Sanayi Mahalli Muhtarı İsmail Moğultay söz konusu heykel için, "Maalesef ki Atatürk'ün uzak akrabasına bile benzemiyor. Atamızın heykelini neden bu hale getirdi bu heykel tıraş" diye yazdı.

Yeni heykel

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