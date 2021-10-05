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POLİTİKA İSTANBUL

CHP'nin heykel sevdası boyut atladı: Her mahalleye bir heykel

İstanbul CHP'li Maltepe Belediyesi, Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’nun lansman etkinliği gerçekleştirdi. Gürcistan, Özbekistan, Rusya ve Türkiye’den katılım sağlayan sanatçılar, Maltepeliler ile birlikte sanatlarını icra ederek heykeller yapacak. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Buradaki heykellerimizin yapım aşamasında Maltepe’de ki öğrencilerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız da katılacaklar. İşlem bittikten sonra da her mahallemize bir heykel koyarak onları mahallelerimize teslim edeceğiz” dedi.

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Haber Merkezi İHA
CHPnin heykel sevdası boyut atladı: Her mahalleye bir heykel
CHP'li Maltepe Belediyesi, Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’nun lansman etkinliği gerçekleştirdi.

Türkiye'nin gündemine sık sık heykel projeleriyle gelen CHP'li belediyeler bu icraatlarına bir yenisini daha ekledi. Maltepe Belediyesi, Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun lansmanı gerçekleştirdi. Sempozyumda Rusya, Gürcistan, Özbekistan ve Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerden katılım sağlayan sanatçılar, Maltepeliler için mermerleri yontarak sanat eserlerini icra edecek.

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ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN SANATÇILAR KATILIYOR

Çeşitli ülkelerden sanatçıların katıldığı sempozyumun ana teması; diyalog, dostluk, barış ve kültür oldu. Maltepe’de düzenlenen sempozyumun küratörlüğünü ise Maltepeli sanatçı Güner Yener yapıyor. Heykellerin yapım aşamasında Maltepe’deki öğrenciler, gençler, kadınlar da katılacak. Sanatçılar ile Maltepelilerin ortak uğraşı ile ortaya çıkan eserler Maltepe’nin belirli mahallelerine koyulacak.

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  • Sempozyuma Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başta olmak üzere, Özbekistan Sanatçılar Birliği Başkanı İbrahim Valihodcyev, Avrasya Tiyatrolar Birliği Özbekistan Temsilcisi Aybek Kopadze ve Nesima Djureva, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.

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MAHALLELERE YERLEŞTİRİLECEK

Sempozyum küratörü Güner Yener, “Maltepe belediye başkanımız Özbekistan’da bir dernekle bir protokol imzalamıştı. Protokol kapsamında Maltepe’de bir taş heykel sempozyumu düzenliyoruz. Sayın belediye başkanı bana küratörlüğü teklif etti. Ben de Maltepe’nin yerel sanatçısıyım ve kabul ettim. 3’ü Özbek, 1’i Gürcü ve 1’i Rus olan sanatçılarımızı Nesime hanım temsil ediyor ve bağımızı kuruyor. İki de Türk sanatçımız bizlere eşlik ediyor. 1’i Metin Kar, Kocaeli üniversitesi öğretim görevlisi, diğeri ise İmdat Avcı. Bu heykeller bittikten sonra mahallerimize koyulacak” dedi.

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VATANDAŞLAR DA KATILACAK

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç , “Maltepe’de bir heykel sempozyumunu, Özbekistan Sanatçılar Birliği, ve Sanatçılar Birliği Başkanı İbrahim beyle birlikte hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 sanatçının üye olduğu bir dernek. Geçtiğimiz aylarda Özbekistan’da yapmış olduğumuz protokol aşamasında, sanatçılarımızın karşılıklı görüş alışverişi yapması ve ortak projeleri hayata geçirmesi noktasında anlaşmıştık. Gürcistan, Rusya, Özbekistan ve Türkiye’den katılan 5 sanatçımızla bir heykel sempozyumu gerçekleştiriyoruz Maltepe’de. Buradaki heykellerimizin yapım aşamasında Maltepe’de ki öğrencilerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız da katılacaklar. İşlem bittikten sonra da her mahallemize bir heykel koyarak onları mahallelerimize teslim edeceğiz. Güzel bir çalışma oldu, inşallah sonucu da hep birlikte tamamlamış olacağız” dedi.


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